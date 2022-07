Neviditelné stopy obviněného podnikatele Redla. Zlínský hotel, konspirační byt i výrobní haly

Opatrovník v městských firmách

Radek Majc figuruje či figuroval v řadě dalších společnostech. Mezi lety 2011 a 2019 zastával funkci jednatele Technických služeb města Zlín, tedy městské společnosti. Radiožurnál se jej pokoušel zastihnout na “třináctce”, v internátech, na místě jeho trvalého bydliště i v domě, kde žije s rodinou. Žena, která v domě reportérům otevřela pouze řekla, že Majc se nebude chtít k ničemu vyjadřovat.

Bývalý primátor Zlína Miroslav Adámek z hnutí STAN se odmítl s reportéry sejít. Později se přes telefon omluvil z časových důvodů a řekl, že nyní se víc než politice věnuje své profesi ve zdravotnictví. O minulosti mluvit nechtěl a odkázal na stranické kolegy. Na dotaz, kdo z hnutí STAN nominoval Radka Majce na pozici jednatele Technických služeb Zlín odpověděl, že je to několik let a takové podrobnosti si nepamatuje. „Já jsem ho neznal,“ odpověděl v telefonu. Tyto záležitosti podle něj řešili šéfové klubů. „Já jsem to vždy jenom podepsal,“ řekl. Závěrem telefonátu Adámek doplnil, že pokud by v městských společnostech byly nějaké pochyby „tak nám to Janečka natře“ (kontroverzní podnikatel a někdejší náměstek primátorky Zlína z ČSSD).