Referendem proti referendu. O opuštěné restauraci na náměstí by mohli lidé z Brušperku hlasovat opakovaně

V Brušperku na Frýdecko-Místecku chce radnice zvrátit výsledek tři roky starého referenda. Obyvatelé města tehdy většinou hlasů rozhodli, že si přejí zachování restaurace v městském domě na náměstí. Jenže radnice už má už delší dobu problém službu v domě zajistit a chce prostory využít jinak, třeba pro místní spolky. Musí proto referendum vyhlásit znovu. Brušperk 12:57 13. prosince 2017 Národní dům v Brušperku | Zdroj: Wikimedia Commons

„Restaurace fungovala do chvíle, než nájemce získal lukrativnější restaurační zařízení. Takže podal výpověď z těchto městských prostor,“ řekl Radiožurnálu nezávislý starosta Jiří Pasyk.

Uvolněné prostory se podle něj radnice snažila znovu obsadit, jenže na inzeráty se nikdo nehlásí „Nikdo nemá zájem restauraci provozovat. Takže aby prostory nezůstaly nevyužity, chceme novým referendem změnit původní rozhodnutí,“ dodal.

O vyhlášení nového referenda ve středu odpoledne rozhodnou zastupitelé, uskutečnit by se mohlo v lednu současně s prezidentskými volbami.

Řešení problému

„Ta restaurace by nebyla špatná. Myslím, že je jich tady v Brušperku dost, ale tady na tom místě by to chybělo,“ myslí si paní Jana, která je na náměstí na procházce se psem.

Také důchodkyně Anna Vichrová dopředu avizuje, že se restaurace nevzdá. „Tak referendum už jednou bylo a lidé dávali najevo, že to stoprocentně chtějí. A tak jsem si říkala, že by to tady mělo tak také být,“ popisuje. Problémy najít nájemce by se podle ní mohly řešit například razantním snížením nájmu.

Před třemi lety chtěla radnice do budovy Národního domu nastěhovat dětský klub, ale výsledek byl tehdy jednoznačný – lidé hlasovali pro zachování restaurace. Starosta Jiří Pasyk doufá, že tentokrát to dopadne jinak.