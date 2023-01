Lidé rozhodovali ve 13 referendech. Odmítli větrné elektrárny i výstavbu domů v Prokopském údolí

Lidé v Horní Řasnici na Liberecku odmítli výstavbu dvou větrných elektráren, které chce nad obcí postavit firma W.E.B Větrná Energie. Proti stavbě se vyslovilo zhruba 53 procent hlasujících. Vadil jim vyšší výkon nových elektráren, ale také jejich negativní dopad na přírodu, světlo a hluk, který vydávají.

„Referendum dopadlo tak, že 60 občanů se vyslovilo pro otázku ano k ukončení spolupráce W.E.B. Větrná Energie a 53 pro ne. Občané přišli k referendu, vyjádřili svůj názor a my ho budeme respektovat,“ říká pro Radiožurnál starosta obce Radek Haloun.

Podle jednatelky firmy W.E.B Větrná energie Michaely Lužové tím projekt nekončí. U okolních obcí má vzniknout větrný park se sedmi větrnými elektrárnami.

Další referendum bylo v pražských Řeporyjích, kde lidé hlasovali proti výstavbě bytových domů v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí.

Městská část by podle nich měla dělat všechno pro to, aby stavbě zabránila. Referendum si tam svými podpisy vymohli sami obyvatelé, kteří s projektem nesouhlasí a iniciovali také petici.

Vedení Kladna pro hazard

Ne všechna referenda jsou ale platná. Lidé nerozhodli třeba o zákazu hazardu v Kladně. Účast totiž byla nízká. V referendu hlasovalo jen 27 procent voličů, což nestačí pro splnění zákonných podmínek pro jeho platnost a závaznost.

„Minimem pro platnost referenda je 35 procent. V Kladně tak zůstane v platnosti adresná vyhláška, která povoluje pouze 12 míst pro herny či casina,“ dodává mluvčí Kladna Vít Heral.

Magistrát se zrušením hazardu v Kladně nesouhlasí, podle něj by pokračoval nelegálně. Kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) řekl, že s hazardem ve městě nejsou problémy. Do městského rozpočtu díky hernám plyne podle něj každý rok zhruba 100 milionů korun. Vedení Kladna proto voliče od hlasování pro zákaz hazardu odrazovalo a do antikampaně investovalo desetitisíce korun.

Podle kladenské opoziční zastupitelky Anny Gamanové z hnutí STAN si někteří lidé stěžovali na průběh hlasování. V některých místnostech podle ní nebylo dostatečně označené a někde si lidé o lístky do referenda museli vedle lístků pro prezidentské volby zvlášť říkat.

Zatajení referenda?

Neplatné je také referendum v Karlových Varech, kde lidé už podruhé rozhodovali o tom, jestli má Vřídelní kolonádu nahradit replika litinové kolonády z 19. století. Stejně jako před pěti lety ale hlasovalo málo voličů.

Vedení města už předem upozorňovalo, že i kdyby záměr prošel, město na něj stejně nemá peníze. Výsledek hlasování uvítala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová z ANO.

„Jsem moc ráda, že občané Karlových Varů už podruhé ukázali, že chápou situaci svého města a že před drahou replikou zvolili klasické problémy, které město má. To znamená, dali přednost tomu, aby město řešilo to, co skutečně potřebuje,“ uvedla.

Naopak jeden z iniciátorů hlasování Ota Řezanka je z výsledku zklamaný. „Minule to bylo ve všech okrscích podobné, ale tentokrát je v některých okrscích přes 40 procent a v jiných je pouze 20 procent. Zkoumali jsme to a zjistili jsme, že některé komise o referendu informovali a jiné zatajovali, že referendum probíhá,“ konstatoval.

Další referenda o víkendu byla třeba v Dobříši na Příbramsku, kde se lidé postavili proti další zástavbě v okolí města, nebo v Habřině na Královéhradecku, kde obyvatelé naopak hlasovali pro obnovu kostela na vrchu Chloumek.