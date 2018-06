ČSSD půjde do vlády s ANO. Hamáček trvá na Pochem jako ministrovi zahraničí

Vedení ČSSD se v referendu téměř 1100 místních organizací ptalo, zda členové souhlasí se vstupem do vlády za podmínek z návrhů koaliční smlouvy a programového prohlášení. A většina sociálních demokratů souhlasila.

ŽIVĚ: ČSSD chce do vlády s ANO. Sledujte speciál Radiožurnálu s politiky a komentátory Číst článek

Pro vstup do vlády ČSSD s ANO se vyslovilo 58,53 procenta hlasujících, proti bylo 40,2 procenta.

Nejsilnější podpora pro vstup do vlády byla ve Středočeském kraji, a to konkrétně 76 procent. Velmi silná byla také v Praze, kde se pro vyslovilo 72,5 procenta hlasujících. Naopak nejslabší byla v Ústeckém kraji, kde vstup do vlády podpořilo 36,4 procenta.

Do referenda se zapojilo 11 404 lidí, což jsou necelé dvě třetiny členů. Předseda ČSSD Jan Hamáček si pak pochvaloval podle něj vysokou účast.

„Volební účast 64,74 procenta je z mého pohledu velmi vysoká. A ukazuje to, že naši členové mají zájem o budoucnost sociální demokracie,“ prohlásil Hamáček na páteční tiskové konferenci.

„Na sjezdu jsme se rozhodli, že referendum bude závazné. Od teď končí diskuse o tom, zda je pro sociální demokracii lepší být ve vládě, nebo v opozici, protože naši členové rozhodli,“ dodal šéf ČSSD.

„Za výsledek referenda děkuji stranické základně. Svou účastí prokázala, že jí na dění ve straně záleží. Také se ukázala síla odpůrců vstupu do vlády, která zjevně není velká," doplnil statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola.

„Jsem rád, že referendum dopadlo pozitivně a že se ČSSD rozhodla vstoupit s úspěšným hnutím ANO do vlády. Doufám, že kandidáti na ministry se se mnou setkají,“ řekl k výsledkům referenda premiér a šéf ANO Andrej Babiš s tím, že si s nimi nechce nic vzkazovat přes média. „S panem předsedou Hamáčkem se setkám pravděpodobně zítra,“ dodal.

Harmonogram sestavování vlády

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš chce v neděli přinést prezidentovi Miloši Zemanovi do Lán kompletní seznam navrhovaných ministrů svého druhého kabinetu. Následně plánuje zveřejnit jména kandidátů ANO na ministry. „Předpokládám, že ve neděli ta jména zveřejním,“ uvedl Babiš.

Prezident by pak vládu mohl jmenovat koncem června. „Budeme chtít požádat pana prezidenta, aby vládu jmenoval někdy v týdnu od 25. června. Pan prezident určitě bude chtít mluvit se všemi novými kandidáty na ministry,“ uvedl již dříve Babiš.

O důvěru sněmovny by pak mohla nová vláda žádat v první polovině července. „Pokud to všechno zvládneme, tak hlasování o důvěře od 11. července je reálné. Do toho času musíme podepsat s ČSSD koaliční dohodu a musí ji podepsat všichni poslanci ČSSD a ANO. A musíme podepsat dohodu o toleranci s KSČM,“ dodal premiér.

Spor o Pocheho

Hamáček také řekl, že dál trvá na sociálním demokratovi Miroslavu Pochem jako ministrovi zahraničí.

Podruhé premiérem. Prezident Zeman znovu jmenoval Babiše předsedou vlády Číst článek

„Pan premiér Babiš ode mě dostane pět jmen kandidátů sociální demokracie na ministry a bude to těch pět jmen, které schválilo předsednictvo sociální demokracie,“ potvrdil.

Pocheho již dříve ostře kritizoval prezident Miloš Zeman. Vyčítá mu například to, že se v minulosti vyslovil pro přijímání uprchlíků.

„Mít ve vládě jako ministra zahraničí sluníčkáře by bylo popřením těchto našich prohlášení i prohlášení vlády,“ prohlásil před časem prezident v České televizi. Poche také v prezidentské volbě podpořil Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše.

A mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček pak v pátek na twitteru Zemanův postoj připomněl: „Pan prezident v úvodu vnitrostranického referenda veřejně informoval členy ČSSD, že Miroslava Pocheho nejmenuje ministrem zahraničních věcí," napsal.

ANO má mít deset ministerstev, sociální demokraté pět - resort vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí, kultury a zemědělství.

Pan prezident v úvodu vnitrostranického referenda veřejně informoval členy ČSSD, že M. Poche nejmenuje ministrem zahraničních věcí. S vědomím tohoto faktu členové ČSSD rozhodli o vstupu do vlády premiéra Andreje Babiše. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 15. června 2018

Kdo bude ministrem?

Sociální demokraté představili své kandidáty na ministry ještě před začátkem referenda. Resort vnitra má vést předseda ČSSD Jan Hamáček a ministerstvo práce a sociálních věcí Petr Krčál z ČSSD.

Ministrem kultury se pak má stát primátor Olomouce Antonín Staněk z ČSSD, který před nedávnem podpořil na státní vyznamenání básníka a novináře blízkého komunistům Karla Sýse. Vysvětloval to tím, že si váží jeho literární tvorby a že vyznamenání se týká zásluh v oblasti kultury, nikoli v oblasti politiky.

Ministrem zemědělství se pak má stát prezidentův příznivec Miroslav Toman. A ministrem zahraničí právě Poche.

ANO kandidáty tají

ANO své kandidáty na ministry zatím tají. Resort spravedlnosti ale už zřejmě nepovede Robert Pelikán z ANO, který oznámil konec v politice. A ministrem zahraničí pak nebude Martin Stropnický z ANO, který by se chtěl vrátit do diplomacie. Mohl by se stát velvyslancem v Izraeli.

184 dnů vládnutí bez důvěry: změny pod taktovkou Babišova kabinetu nekončí. Kdo další musel odejít? Číst článek

Otazník se dosud vznášel nad dalším působení ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO). Ten sice v polovině května prohlásil, že se mu do nové vlády „moc nechce“. Babiš ale začátkem tohoto týdne nevyloučil, že bude pokračovat i v novém kabinetu.

A Ťok nakonec ve středu potvrdil, že chce v nové vládě být. „Pokud dostanu nabídku, přijmu ji,“ řekl novinářům.

Zcela jisté také není pokračování ministryně obrany Karly Šlechtové (za ANO). V poslední době musela vysvětlovat fotografii svého psa na hrobě Neznámého vojína na Vítkově, využívání VIP letištních služeb ve funkci ministryně pro místní rozvoj a zaměstnání bývalého ezoterika Evžena Teršla jako poradce pro oblast IT.

Koncem května pak podotkla, že pokud o ni stát jako ministryni ztratí zájem, zbude jí silný mandát poslankyně podpořený ziskem tisíců hlasů voličů.

Požadavky komunistů

Komunisté jsou ochotni zvážit toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD, pokud programové prohlášení kabinetu bude obsahovat jejich devět programových požadavků.

Kabinet by měl podle nich prosadit předpis o obecném referendu, zvyšovat minimální mzdu, zdanit církevní restituce a chránit přírodní bohatství Česka mimo jiné tím, že by vodní zdroje přešly do vlastnictví státu, krajů a obcí, či ochranou těžebních ložisek před „zcizením do zahraničních rukou“.

Trvají také na valorizaci důchodů, zabránění dalšího nárůstu ceny bydlení a podpoře výstavby obecních bytů a udržení kvalitní dostupné zdravotní péče bez navyšování spoluúčasti.

KSČM bude vládu tolerovat jen za určitých podmínek. Chce stabilní ceny bydlení i valorizace důchodů Číst článek

KSČM se chce také podílet na výběru členů vedení státních podniků. Šéf komunistů Vojtěch Filip ale odmítl, že by šlo o politické nominanty.

„Žádné politické nominanty nechceme, chceme skončit nepolitickou politiku, to znamená, že všechny politické strany budou mít právo nominovat, pak ať probíhá výběrové řízení,“ uvedl. Aby politické strany byly z tohoto vyloučeny, považuje Filip za „destrukci ústavnosti“.

V případě postů v dozorčích radách jde podle komunistů především o kontrolu, nikoli o výkon manažerských pravomocí.

„Pokud se podílíme na kontrole plnění naší dohody, tak ta kontrola vyžaduje informace. A informace máte, pokud jde o strategické podniky, nejlépe tím způsobem, že někoho v těch kontrolních orgánech máte, kdo vám tyto informace zprostředkuje. Zatím jsme nejednali o žádném seznamu firem ani seznamu jmen,“ řekl před časem pro Radiožurnál místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Definitivní rozhodnutí z jejich strany padne na ústředním výboru KSČM, který se má sejít za čtrnáct dní. Pokud druhá Babišova vláda skutečně dostane důvěru sněmovny, budou mít komunisté po 29 letech podíl na moci v zemi.

Menšinová vláda ANO a ČSSD by měla ve dvousetčlenné sněmovně 93 poslanců, k většině by jí měly pomoct hlasy 15 poslanců KSČM.