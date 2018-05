ČSSD už tiskne hlasovací lístky pro referendum. Zastánci a odpůrci vstupu do vlády vyjedou do krajů

Část vedení ČSSD spustila před chystaným vnitrostranickým referendem informační kampaň v regionech. Téměř osmnáct tisíc straníků v něm rozhodne, jestli sociální demokraté přistoupí na podmínky vyjednané s ANO. Do regionů se chystají jak zastánci, tak odpůrci vstupu do vlády. Ústředí strany už mezitím začalo tisknout hlasovací lístky, které do konce týdne rozešle do regionů. Tajná volba začne příští pondělí. Praha 12:15 15. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf Senátu Milan Štěch, který je odpůrcem vstupu do vlády s hnutím ANO, a šéf ČSSD Jan Hamáček, který ho naopak podporuje | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Informační kampaň v regionech už zahájil předseda ČSSD Jan Hamáček. V pondělí večer se setkal s libereckými sociální demokraty na schůzi jejich ústředního výboru. A do regionů bude jezdit celý týden. V úterý zamíří do Pardubic a Hradce Králové. V dalších dnech navštíví Jihlavu nebo Teplice.

Za řadovými straníky se chystají také místopředsedové ČSSD Jiží Zimola nebo Roman Onderka.

„Navštívím jižní Moravu, Olomoucko, Zlínsko a Moravskoslezský kraj a bude to o vysvětlování členům. Ať už budou mít připomínky k samotným volbám, nebo půjde o záležitost programového prohlášení či koaliční smlouvy. Nebudu dávat žádné doporučení,“ říká pro Radiožurnál Onderka.

Debaty se straníky plánuje také místopředsedkyně ČSSD Jana Fialová. Výjezdy do regionů naopak odmítá další místopředseda Martin Netolický.

„Rozhodl jsem se, že určitě nebudu provádět žádnou kampaň. Myslím si, že to není dobré. Nechci ani zveřejňovat svůj postoj, protože každý z nás je s určitou částí programového prohlášení i principů koaliční spolupráce spokojený a s částí není. Proto bych nechal na každém členovi, jak se rozhodne,“ podotýká Netolický.

Většina senátorů v čele se Štěchem je proti

Proti účasti strany ve vládě se dlouhodobě vymezuje většina senátorů ČSSD. S řadovými členy o tom chce mluvit třeba senátor Jiří Dienstbier.

„Budu naprosto otevřeně a zcela veřejně informovat o svých postojích a uvádět ty argumenty, pro které já považuji za chybné, vadné do takovéto koalice vstupovat,“ prohlásil pro Radiožurnál Dienstbier.

Podle něj je nepřijatelné vstupovat do vlády s trestně stíhaným šéfem ANO Andrejem Babišem. Nelíbí se mu ani vyjednané podmínky spolupráce mezi ČSSD a ANO.

S návrhem koaliční smlouvy a programového prohlášení se v těchto dnech seznamují šéfové krajských organizací.

Doporučí, jak hlasovat?

Předseda liberecké organizace Jan Mečl řekl, že spolustraníkům doporučí hlasovat pro vstup do vlády. „Seznámil jsem se s programovým prohlášením vlády a koaliční smlouvou. Myslím, že lze doporučit členům, abychom do vlády vstoupili,“ uvedl Mečl.

Vstup ČSSD do vlády podpoří také předseda olomoucké organizace Jiří Zemánek.

„Myslím, že druhý pokus dojednal podmínky, které by mohly být pro členy sociální demokracie akceptovatelné,“ poznamenal.

Předsedkyně jihomoravské organizace Naděžda Křemečková se zatím nerozhodla, jestli dá spolustraníkům před hlasováním nějaké doporučení.

„Nemáme kompletní informace. Je návrh koaličního prohlášení a dohoda o koaliční spolupráci. Trošku mi ale chybí personální obsazení ministerstev,“ doplňuje.

Otázka v referendu bude znít: Souhlasíte s tím, aby ČSSD vstoupila do menšinové vlády s hnutím ANO 2011 za podmínek uvedených v dokumentech Principy koaliční spolupráce ANO 2011 a ČSSD a Programové prohlášení vlády ČR?

Výsledky mají být známy 15. června. Hlasování bude platné, pokud k urnám přijde alespoň čtvrtina členů. Podle Onderky i Netolického bude kvorum s velkou pravděpodobností naplněno. Pokud by ale hlasovala méně než čtvrtina straníků, rozhodl by o účasti ve vládě Ústřední výkonný výbor strany.

Vláda ANO a ČSSD by měla ve dvousetčlenné sněmovně 93 poslanců, k většině by jí měly pomoct hlasy 15 poslanců KSČM. Podle koaliční smlouvy by ANO mělo mít deset ministerstev, sociální demokraté pět - resort vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí, kultury a zemědělství.