ŽIVĚ: ČSSD chce do vlády s ANO. Sledujte speciál Radiožurnálu s politiky a komentátory

Sociální demokraté půjdou do vlády s hnutím ANO opřené o hlasy komunistů. Rozhodli o tom straníci v referendu, jehož výsledky v pátek odpoledne oznámil předseda ČSSD Jan Hamáček. Co to bude pro ČSSD znamenat? Jak bude vypadat atmosféra ve vládě vedené šéfem ANO Andrejem Babišem? Sledujte speciál Radiožurnálu, kde budou diskutovat vybraní politici a komentátoři. Praha 17:05 15. června 2018

Hosty speciálu vysílaného od 17 hodin jsou předseda KSČM Vojtěch Filip, místopředseda ODS Martin Kupka, předseda STAN Petr Gazdík a místopředseda SPD Radim Fiala a předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha.

Hodnotit vstup ČSSD do vlády s ANO pak budou politolog Lukáš Jelínek ze sociálnědemokratické Masarykovy dělnické akademie a komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman. Diskusi moderuje Jan Moláček.

Pro vstup do vlády ČSSD s ANO se vyslovilo 58,53 procenta hlasujících, proti bylo 40,2 procenta.

Nejsilnější podpora pro vstup do vlády byla ve Středočeském kraji, a to konkrétně 76 procent. Velmi silná byla také v Praze, kde se pro vyslovilo 72,5 procenta hlasujících. Naopak nejslabší byla v Ústeckém kraji, kde vstup do vlády podpořilo 36,4 procenta. Do referenda se zapojilo 11 404 lidí, což jsou necelé dvě třetiny členů.