Bez hlasování o mezinárodních smlouvách a 850 tisíc podpisů. Vláda podpořila zákon o referendu

Do Poslanecké sněmovny míří další návrh zákona o obecném referendu. Vláda v demisi v pondělí podpořila předlohu z pera ČSSD. Oproti návrhu SPD počítají sociální demokraté s vyšším počtem podpisů nutných pro vyvolání referenda. Odmítají také, aby lidé mohli hlasovat o mezinárodních smlouvách. Pro schválení ústavního zákona je ve sněmovně i Senátu nutná třípětinová většina. Praha 8:45 27. března 2018

Sociální demokraté na rozdíl od návrhu SPD Tomia Okamury nechtějí, aby obyvatelé mohli v referendu rozhodovat o vystoupení Česka z Evropské unie nebo ze Severoatlantické aliance.

Referendum o unii nechceme, zopakovala Válková postoj hnutí ANO. O zákoně jednala s Okamurou Číst článek

Vládní legislativci doporučili vyloučit jakékoli mezinárodní smlouvy. Poukazují na to, že jde o složitou a ryze odbornou záležitost, o níž není všelidové hlasování vhodné.

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová za hnutí ANO to vítá.

„Jsem zásadně proti tomu, aby se dělalo referendum o vystoupení z NATO. Jsem zásadně proti tomu, aby se dělalo referendum o vystoupení z Evropské unie. Bez těchto dvou institucí nejsme v podstatě vůbec nic. Domnívám se, že všichni by si to měli konečně uvědomit,“ řekla pro Radiožurnál.

Obyvatelé by nemohli podle normy sociálních demokratů schvalovat referendem ani právní předpisy a rozhodovat o základních právech a svobodách, o státním rozpočtu a daních nebo o ustanovování a odvolávání lidí z funkcí.

850 tisíc podpisů

Prodloužit by se také měla podle vládních právníků tříměsíční lhůta, v níž by vláda musela uvést, zda návrh na konání referenda splňuje zákonné podmínky. Ministerstvo vnitra by jinak nebylo schopno zkontrolovat podpisy, kterých by podle předlohy ČSSD muselo být nejméně 850 tisíc.

Iniciátor referenda by musel získat dostatek podpisů pod petici nejvýše během půl roku. Výsledek všelidového hlasování by byl závazný jen tehdy, pokud by v něm odpověděla na položenou otázku kladně, nebo záporně nadpoloviční většina ze všech oprávněných voličů. Tedy i z těch, kteří hlasovat nepřijdou.

Přípustnost otázky všelidového hlasování, které by vyhlašoval prezident, by mohl přezkoumat Ústavní soud. Podnět by mohla dát vláda nebo skupina poslanců či senátorů.

Zákon o obecném referendu má v programech řada sněmovních stran. Hnutí SPD ho prosazuje včetně hlasování o vystoupení z Evropské unie a Severoatlantické aliance. O setrvání v NATO by nechali lidi hlasovat i komunisté. Naopak třeba Piráti mezinárodní otázky v referendu zatím odmítají. ODS a TOP 09 odmítají obecné referendum jako takové.