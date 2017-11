Referendum je levicové téma a ČSSD si ho nechala vzít, zlobí se Foldyna

Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) se domnívá, že sociální demokracie se v kampani nedržela klasických levicových témat. ČSSD si podle Foldyny nechala utéct třeba referendum, které je, jak se domnívá, levicovým tématem. Řekl to ve středu Janu Moláčkovi v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Praha 6:30 2. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) | Foto: Milan Malíček / Právo / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Máte pocit, že sociální demokracie v kampani nekladla dostatečný důraz na klasická levicová témata? Měl jsem za to, že hlavním tématem byl konec levné práce, tedy něco naprosto standardně levicového. Vy nemáte ten pocit?

Nemám ten pocit a potvrdily mi to výsledky voleb. Samozřejmě konec levné práce a diskuse o ceně práce, je přirozeně levicovým tématem. S panem Středulou jsem o těchto tématech mluvil při krajských volbách, a dokonce jsem si v Ústeckém kraji ten jejich slogan půjčil potom, co jsem je o to požádal.

My jsme ale přišli po X letech vládnutí a demonstrovali jsme týden před volbami v čele s ministry, s premiérem, konec levné práce. Připadal jsem si trochu komicky bez odborářů a on nám to taky málokdo uvěřil. Takže pro mě jsou levicová témata takový politický establishment, levicový politický establishment, který prohrál v celé Evropě. V celé Evropě sociální demokracie a socialisté prohrávají díky establishmentským postojům, které tady jsou.

Politika levice se změnila, my jsme ji nechtěli připustit. My pojmenováváme levicová témata, hned někoho značkujeme, že je xenofob, nacionalista a například referendum je levicové téma. To je téma levice. My jsme si ho nechali vzít a dívali jsme se úplně na jiná.

My jsme měli gender, menšiny, multikultura, a když už jsme zjistili, že nám teče do bot, tak jsme použili konec levné práce a veřejnost nám to neuvěřila. Myslím si, že se musíme vrátit. Tady jsou politici, jako je Sanders a Corbyn, kteří uchopili nově levicovou politiku. A je to ten liberální postoj Tonyho Blaira a Schrödera – ten přivedl evropskou levici včetně nás tam, kde jsme, a já se divím SPD, že vůbec ještě má Martina Schulze.

Pro mě... já to vlastně nemůžu ani říct – já se musím vyjadřovat v intencích toho, že člověk je ve veřejnoprávním rozhlase... prostě musíme změnit rétoriku a ne, že všichni, co mají jiný názor, jsou xenofobové, nacionalisté a tak dále. Ta levice má i jiná témata, jiná pojmenování, ale my se toho bojíme.

To znamená, chcete tedy klást důraz na referendum. To je jedna z věcí, o které jste mluvil.

Jedna z věcí. Já jsem mnohokrát ve sněmovně, když to Tomio Okamura navrhoval, spolu se Slávkem Jandákem, s doktorem Humlem hlasoval pro referendum. Divím se, že jsme referendum neuchopili my, vždyť to je levicové téma.

Dokážete si představit, že se i ve sněmovně, která se ustaví po těchto volbách, budete hlasovat pro tyto návrhy třeba s hnutím SPD?

Dokážu si představit, že budu podporovat obecně referendum, protože i vláda, která skončila sociálnědemokratická, měla referendum. A bohužel jsme neměli odvahu se k tomu postavit. Budu podporovat referendum.

Samozřejmě ten střet čeká i vaši stranu, protože i v ČSSD jsou proti sobě různé názory, různé postoje, nebo různá, řekněme, hodnotová křídla. jedno je takové spíš liberální, druhé je to, o kterém mluvíte vy, které by mělo klást důraz na – řekněme – trošku populistická řešení. Budete na tom mimořádném sjezdu prosazovat, aby se sociální demokracie posunula právě tímto směrem?

Pane redaktore, nezlobte se, já vás opravím. Jaká populistická opatření? Co je populistického na referendu? Prostě to není nic populistického. To je prostě přirozený levicový postoj a přirozený postoj lidí, kteří chtějí dát průchod demokracii. Ano, já budu podporovat to křídlo v sociální demokracii, které podporuje tradiční hodnoty sociální demokracie a ne takové ty liberální hodnoty, které nás přivedly na hrnec.

