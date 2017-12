Referendum naučí lidi demokracii, míní Horáček. Neměli by hlasovat o daních či důchodech, říká Hynek

Jaké jsou politické priority uchazečů o post hlavy státu? Kam by podle nich měla směřovat Česká republika? Osm prezidentských kandidátů představí své názory na zásadní politické otázky ve čtveřici duelů. Prezident Miloš Zeman, který usiluje o znovuzvolení, se předvolebních debat odmítl účastnit. Duel Praha 17:10 28. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentští kandidáti Jiří Hynek (za Realisty) a Michal Horáček | Foto: Luboš Vedral/Filip Jandourek | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Jsem velký zastánce obecného referenda. Je důležité, aby lidé nechodili jen jednou za čtyři roky k volbám, ale aby svou vůli a aktivní přístup mohli uplatňovat pořád. Zlepšila by se tím úroveň demokracie, nelze ji dělat bez demokratů,“ říká Michal Horáček, který kandiduje na základě petice občanů.

Také podle Jiřího Hynka by lidé měli o zásadnějších otázkách rozhodovat v referendech. V případě případného vystoupení z Evropské unie by to ale mělo být na základě speciálního zákona, podobně jako při hlasování o vstupu. „Občané by ale neměli hlasovat o výši daní nebo důchodu, to bych nechal na odbornících,“ zdůrazňuje Jiří Hynek, který kandiduje s podporou poslanců.

„V obecném referendu nelze rozhodovat o výši daní, státním rozpočtu nebo věcech týkajících se lidských práv. Je nezbytné, aby se o těchto záležitostech rozhodovalo v ústavně svolaném referendu,“ podotýká Horáček.

Obrana a NATO

Podle Hynka je česká společnost hodně dlužná své obraně. Připomíná také závazek vůči severoatlantické alianci ohledně výdajů na obranu ve výši dvou procent HDP. „Jakmile jsme byli přijati, začali jsme škrtat. Obdivuji naše vojáky, že jsou za současných podmínek ochotni sloužit a položit svůj život.“

Upozorňuje na fakt, že například v Rakousku nebo Norsku nikdy nezrušili povinnou vojenskou službu, ale u nás by bylo velmi obtížné ji znovu zavádět.

„Přimlouval bych se za povinný vojenský výcvik pro všechny mladé muže v délce tří měsíců. Každý občan je povinnen jím projít, ale platí to jen v době ohrožení státu nebo války,“ připomíná Hynek.

„Je tu spousta lidí, kteří by rádi zvyšovali své kompetence v branných disciplínách. Měli bychom zvětšit stav aktivních záloh a dostat se ke třem brigádám, zatím ale nemáme dobře udělané ani dvě,“ míní Horáček. Role prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil není podle něj jen symbolická, měl by se armádě věnovat a budovat k ní respekt.

Zahraniční orientace

Podle Horáčka od počátku naší státnosti patříme na evropský Západ, kde se pěstují ideály liberální demokracie a právního státu.

„Proto je nutné tuto orientaci podporovat. Měli bychom ale také přicházet s iniciativou a inspirací, protože chceme, abychom byli braní vážně," říká Horáček. „Rozlišoval bych ale mezi zeměmi, které jsou našimi spojenci a těmi ostatními."

Podle Hynka je důležité vycházet zejména se sousedními státy.

„Proto bych se orientoval na středoevropský prostor, zejména na země V4+. A samozřejmě je nutné vycházet i s velmocemi bez ohnutého hřbetu. Velmoci nemají přátele, ale jen sféry zájmů, proto je nutné vycházet se všemi. Nezapomínal bych ani na Izrael, od kterého se máme, co učit," říká Hynek.

V4+ značí země visegrádské skupiny, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, plus Německo.

Ústavní role prezidenta

Horáček by jako prezident byl aktivní v prosazování zákonů, zmiňuje například novelu zákona o sociálních službách, která měla zvýšit odměnu pro pečující o postižené.

Také Hynek by ve funkci chtěl být aktivnější než jeho předchůdci. „Troufám si říct, že bych měl skrytou zákonodárnou iniciativu, tedy přesvědčit několik poslanců, aby podali návrh zákona. Jako prezident bych také nepřipustil škrtání rozpočtu v oblasti obrany,“ zdůrazňuje.