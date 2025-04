Referendum nebylo pouze o přehradě. Výsledek nás velmi těší, říká starostka Nových Heřminov

Obyvatelé Nových Heřminov na Bruntálsku v sobotním referendu vyjádřili souhlas se stavbou protipovodňové přehrady. Ta zatopí část obce. Před 17 lety se v plebiscitu naopak postavili proti projektu. Stavba by měla být zahájena v roce 2027. „Referendum nebylo pouze o přehradě jako takové, ale bylo o protipovodňových opatřeních včetně přehrady,“ říká pro Radiožurnál starostka Nových Heřminov Michaela Hermanová za hnutí Občané pro rozvoj obce. Rozhovor Nové Heřminovy 14:28 27. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V předchozím referendu před sedmnácti lety stavba přehrady neprošla o jediný hlas. Tentokrát bylo předvídatelné, jak to dopadne?

Věřili jsme, že hlasování dopadne pozitivně. Podle nálady v obci a projevů jednotlivých občanů se dalo usuzovat, že lidé vnímají, že změna je potřebná. A výsledek nás velmi těší. Samozřejmě do poslední chvíle panovalo napětí, jak to všechno dopadne.

Výsledek nás velmi těší, protože v žádném případě nebyl tak těsný, jako v roce 2008. A za to bych chtěla všem, kteří přišli a hlasovali, moc poděkovat.

Výsledek nás velmi těší, protože v žádném případě nebyl tak těsný, jako v roce 2008. A za to bych chtěla všem, kteří přišli a hlasovali, moc poděkovat.

Plánované vodní dílo při případné velké vodě samotné Nové Heřminovy neochrání, takže ti, kdo se v sobotním referendu vyslovili pro, brali v potaz širší význam té stavby?

Jednoznačně, protože referendum nebylo pouze o přehradě jako takové, ale bylo o protipovodňových opatřeních včetně přehrady. Otázku, jestli nás připravované vodní dílo ochrání nebo ne, bych nechala na odbornících.

My dnes víme, že přehrada a související protipovodňová opatření dokáží ochránit část vesnice před snad tisíciletou vodou. A věříme, že jsou připravena tak, aby v případě velké povodně dokázala vodu odvádět efektivněji i přes Nové Heřminovy a Kunov.

Po novém referendu se nám otevírá prostor pro případná další jednání. Ale velmi nás mrzí a pouze to přilévá oleje do ohně, když se v médiích tvrdí, že nás přehrada vůbec neochrání, a když se mluví pouze o přehradě. To je velká chyba, protože naše referendum nebylo pouze o přehradě, ale bylo o všem ostatním, co s tím souvisí.

Stát není výsledkem referenda vázán, ale jeho výsledek pro něj znamená účinnější součinnost obce při stavbě přehrady. Kam zatím dospělo vyjednávání s Povodím Odry o výkupu potřebných pozemků a nakolik složité je?

Pokud máme správné informace, tak Povodí Odry jedná aktuálně o výkupu pozemků především se soukromými vlastníky. Pozemky v majetku obce budou teprve projednávány, a to právě především s ohledem na vývoj nového místního referenda.

Narušení obce?

Jak moc plánovaná výstavba poznamená intravilán obce?

Přehradní nádrž samotná bude umístěna na spodním konci obce Nové Heřminovy, na hranici katastru s obcí Zátor. Samotná nádrž jako taková se intravilánu obce příliš nedotkne. Viditelná budou další protipovodňová opatření a u nich věřím, že pro naši obec mohou znamenat pouze její zatraktivnění.

A nakolik se vás dotknout další protipovodňová opatření v obci. V čem spočívají?

Jedná se především o výstavbu nových, bezpečnějších a efektivnějších hrází. Na jejich vrcholu je naplánovaná cyklostezka. A opatření, která jsou územně povolená, se prozatím dotknou zhruba jedné třetiny naší vesnice.

Proti přehradě brojí ekologičtí aktivisté. V nejbližších dnech by měl u Krajského soudu v Ostravě padnout verdikt k žalobě organizace Děti Země proti územnímu rozhodnutí o stavbě. Jak heřminovští berou například názor aktivistů, podle nichž by jako protipovodňová prevence mohl stačit takzvaný suchý poldr?

Nejsme odborníci. Já sama na tuto otázku neumím odpovědět, ale logicky by jeden suchý poldr povodeň zcela bezpečně nezpracoval. Muselo by se jednat opět o nějaký komplex protipovodňových opatření.

Musím říct, že aktivity Děti Země nechceme. Vnímáme je jako obtěžující a nežádoucí, protože na území naší obce chceme žít svobodně a s opatřeními, o kterých si sami vyhodnotíme, že jsou či nejsou pro nás přínosem. Neradi bychom, aby nám do našich životů a do toho, co se na území obce bude dít, mluvilo jakékoliv hnutí nebo kdokoliv, kdo tu s námi nežije.

‚Je to náročné‘

Do jaké míry jsou stále ve vaší obci patrné stopy po loňských povodních, které zasáhly nějakých devadesát procent přibližně stovky objektů? Nakolik se vám daří vyrovnat s následky poslední živelní pohromy?

Jde to hodně těžko, protože zničena je převážná část vesnice. Z obecního majetku vlastně všechno, co vás napadne. Došlo ke dvě demolicím staveb občanské vybavenosti. Jsou poškozené místní komunikace, bytový dům, dětské hřiště, zcela zničené je fotbalové hřiště.

Navíc na fotbalové hřiště neumíme prozatím zajistit finance, protože to je dotčené výstavbou protipovodňových opatření - hrází, o kterých jsme se bavili. Tím pádem nejsme u dotací schopni garantovat jejich udržitelnost. Rozpočet na opravu je zhruba šest milionů korun. A to je pro nás velice náročné.

Chtěl jsem se zeptat, jestli pomoc od státu je v tom ohledu dostatečná, nebo vidíte větší mezery?

V době té největší krize nám pomohl Moravskoslezský kraj, který pomohl zafinancovat veškeré prvotní následky hrůzostrašných zářijových povodní.

Pomoc od státu se prozatím tváří hezky, ale osobně nemáme možnost ji vyhodnotit, protože podmínky dotací nastavené státem jsou natolik náročné, že pro naši obec, kdy neřešíme jen obnovu majetku po povodni, ale i další spoustu věcí včetně protipovodňových opatření a nedostatku základního kapitálu na obnovu, je složité žádosti podat.