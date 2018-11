Odborníci a policie by uvítali reflexní prvky v obcích. Ministerstvo nechce zatěžovat lidi další povinností

Už skoro tři roky musí chodci mimo obec při snížené viditelnosti nosit reflexní prvky. Přesto loni zemřelo při dopravních nehodách 101 chodců, z toho víc jak čtvrtina ve tmě nebo mlze a v obci, kde nemusí nosit reflexní prvky. Takové pravidlo přitom platí například ve Finsku nebo na Slovensku. U nás o něm Ministerstvo dopravy zatím neuvažuje, i když by ho uvítali jak policisté, tak odborníci. Praha 11:21 25. 11. 2018 (Aktualizováno: 11:21 25. 11. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za posledních deset měsíců zemřelo při dopravních nehodách už 90 chodců. O třináct víc než za stejné období loni. (ilustrační foto) | Foto: cocoparisienne | Zdroj: Pixabay | CCO Creative Commons

„Státy, které zaváděly reflexní prvky před námi, jako jsou Finsko, Estonsko nebo Slovensko, také nejdříve zavedli reflexní prvky mimo obec. Vývoj dopravní nehodovosti je ale jednoznačně přesvědčil, že je bude dobré zavést i v obcích. Zhruba polovina chodců u nás umírá za tmy, ve Finsku ta opatření vedla k tomu, že to je jen 30 procent. V tomto ohledu má nejpříznivější statistiky v EU,“ říká Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Svítící vesta, chytré boty. Vědci z Plzně vymysleli pomůcky, které pomůžou pracovníkům různých odvětví Číst článek

Loni zemřelo v Česku 101 chodců, z toho rovných 60 za tmy a při snížené viditelnosti přes den, když je mlha nebo hustě prší. Přes polovinu z těchto šedesáti mrtvých srazilo auto v obci, kde nejsou povinné reflexní prvky. Podle Budského proto mají v takových případech smysl a jednoznačně snižují riziko tragických nehod.

„Reflexní prvek by měl mít minimální efektivní rozměr, a tím je v podstatě reflexní páska, která se prodává nebo rozdává na různých dopravně-bezpečnostních akcích. Ideální barva je žlutozelená, to je spektrum, na které je lidské oko nejcitlivější. A pokud se takto chodec označí, měl by ho řidič vidět na nějakých 150 až 200 metrů. Pokud bude oblečený jen v černém oděvu, tak je to nějakých 20 nebo 30 metrů,“ vysvětluje.

Takové opatření by podpořila i policie. „Jestliže by tato diskuze byla znovu otevřená, Policie ČR podporuje zavedení reflexních doplňků i v těchto lokalitách,“ říká šéf dopravní policie Tomáš Lerch. Podobnou debatu ale podle něj před dvěma lety utla legislativní rada vlády.

„Při přípravě novely zákona, která vešla v účinnost v roce 2016, jsme diskutovali, kde všude by povinnost nosit reflexní pásky měla být zavedena. Shodli jsme se, že by to mělo být v místě, kde není chodník a kde není veřejné osvětlení. Diskutovali jsme také o tom, jestli by to mělo být v obci nebo mimo obec. Nakonec bylo rozhodnuto gestorem zákona, že je tato povinnost stanovena mimo obec,“ připomíná.

Změna se nechystá

Ministerstvo i nadále ale pravidla měnit neplánuje. „O rozšíření povinnosti nošení prvků v obci v tuto chvíli neuvažujeme. Podstatné jsou nejrizikovější situace, které nastávají právě při pohybu chodce mimo obec,“ říká mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Podle informací Radiožurnálu nechce ministerstvo zatěžovat lidi další povinností, přestože ví, že by mohla bezpečnosti na silnicích pomoct. Resort tak chodcům alespoň doporučuje nosit reflexní prvky za snížené viditelnosti opravdu všude.

Není to ale závazné pravidlo, takže ho nemusí nikdo dodržovat. Naopak mimo obec za snížené viditelnosti a v noci může dostat chodec bez reflexních prvků na místě až dvoutisícovou pokutu. Větším varováním jsou ale možná samotné statistiky nehodovosti. Za posledních 10 měsíců zemřelo při dopravních nehodách už 90 chodců. O třináct víc než za stejné období loni.