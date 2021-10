Česko má dva roky na reformu dlouhodobé péče o seniory. Jinak přijde o 9 miliard z unijních fondů

Několikaměsíční čekání na lůžko v domovech pro seniory nebo špatně dostupné pečovatelské služby v menších obcích. To je bohužel běžný popis stavu sociálních služeb v Česku. Zlepšit by je mohlo víc než 9 miliard korun z mimořádného fondu obnovy Evropské unie. Aby však Česko tyto peníze získalo, musí do dvou let zreformovat dlouhodobou péči o seniory. Praha 16:48 2. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přibližně za dva roky by Česko mělo mít reformu, která propojí zdravotní a sociální služby v péči o seniory (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Změna by mimo jiné měla usnadnit péči v domácím prostředí. V současnosti ji podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí zajišťuje asi 13 tisíc profesionálních pečovatelů a především na 300 tisíc příbuzných.

Pečovatelky Hanka a Iva přijíždějí každé ráno do vesnice nedaleko Ústí nad Labem, aby pomohly jednadevadesátileté paní Ireně s hygienou. Ve zbylém čase se pak o ni stará její dcera, taky Irena. „Měla infarkt a když odcházela právě z nemocnice, tak mě lékař trochu šokoval, protože mi řekl: ‚Máme jí někam umístit nebo si jí vezmete domů?‘ Tak jsme samozřejmě řekli, že domů,“ popisuje Radiožurnálu.

V Česku musí do roku 2050 vzniknout 28 tisíc lůžek v domovech pro seniory. Už nyní čekají i měsíce Číst článek

„Zvládala jsem to delší dobu sama, ale mohu vám říct, že to na stálo prostě nejde, protože pak jste vyždímaná jak citron,“ dodává Irena.

Systémová podpora lidí, kteří pečují o své blízké, v Česku zatím chybí. Reforma dlouhodobé péče by pečujícím mohla přinést alespoň částečnou úlevu. Má totiž lépe propojit zdravotní a sociální služby, které nemocní senioři potřebují. Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví přitom o reformě diskutují už od 90. let.

Vše by teď mohl zrychlit příslib peněz z Evropské unie, vysvětluje David Pospíšil z Ministerstva práce a sociálních věcí: „Evropská unie si vlastně vymínila jako podmínku, že do roku 2023 musí Česká republika přijmout nějakou reformu dlouhodobé péče, protože jinak ty finanční prostředky bude muset hradit státní rozpočet.“

Nezbytná reforma

Praha 3 testuje projekt spolubydlení. Volný byt v pečovatelském domě nabídli studentovi Číst článek

Na změnách se resort musí dohodnout s ministerstvem zdravotnictví. Oba úřady se přitom o reformu neúspěšně snaží už od 90. let, připomíná prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

„To slovo reforma není úplně přesné, protože bychom měli reformovat něco, co tady je, ale my vlastně dlouhodobou péči úplně nemáme. My máme lůžka dlouhodobé péče a následné péče v nemocnicích. Pak jsou tady domovy pro seniory a je tam velký nepoměr i těch úhrad, i toho kde kdo je, jak proplouvá tím systémem,“ říká Horecký.

Nezbytnost reformy vzhledem ke stárnutí populace uznává i Ministerstvo zdravotnictví. „Samozřejmě by bylo ideální, kdyby to bylo vyřešené formou jednoho zákona, který by jasně nastavil pravidla, kompetence a hlavně financování,“ vysvětluje mluvčí resortu Daniel Köppl.

Úprava by měla usnadnit i péče o lidi v léčebnách dlouhodobě nemocných a jejich přechod do domovů pro seniory.