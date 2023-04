Konec manželství hned napoprvé. Reforma rozvodů chystá sloučit řízení o dětech a o majetku v jedno

Zjednodušit, zrychlit, zlevnit. Taková má být reforma rozvodů, kterou připravuje vládní koalice. Když se manželé dohodnout, mohl by je soud rozvést hned při prvním stání. A v soudní síni by se taky už nemusely pitvat některé detaily ze soukromí rozvádějícího se páru. Praha 6:26 12. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sloučení dvou řízení – o dětech a o majetku – do jednoho y znamenalo jen jeden soudní poplatek (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Ministerstvo spravedlnosti chystá sloučení dvou řízení – o dětech a o majetku – do jednoho. To znamená, že nově by mohl soud rozvést manželství hned napoprvé, ale jen v případě tzv. nesporných rozvodů, kdy se partneři na péči o děti a rozdělení společného majetku dohodnou. Tím by se měl celý proces podle ministerstva zrychlit a zefektivnit.

Sloučení dvou soudních řízení do jednoho by znamenalo jen jeden soudní poplatek, takže by nově měl rozvod dohodou stát místo dvou jen jeden tisíc korun.

Vláda chystá reformu rozvodů, návrh obsahuje i sankce pro lidi nerespektující soud Číst článek

Dále resort navrhuje zrušit například povinnost soudu zkoumat příčiny rozvratu manželství a splnění půlroční odluky manželů – tedy jestli spolu skutečně už nežijí jako manželé, například nemají intimní styk. To je podle ministerstva přežitek, soudy k tomu přistupují většinou velmi formálně.

Přesto to může rozvod zkomplikovat a protahovat, když se kvůli tomu expartneři třeba začnou hádat.

„Ministerstvo chystá také vyloučení kolizního opatrovníka a to v případech, kdy nebude hrozit střet zájmu mezi rodiči. Dále také vyšší participaci soudních sociálních pracovníků, kteří momentálně působí na devíti okresních soudech,“ popisuje další chystané změny mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Soudní sociální pracovník je nová profese, která se teď dva roky testovala na devíti okresních soudech. Jedním z nich byl i ten ve Vsetíně.

Eliminace rizika sporů

„Když se upravují poměry dítěte, které má čtyři, nebo pět let, musí se vyřešit, jak bude situace vypadat, až nastoupí do školy, kde bude například bydlet, kdo ho bude vozit do kroužků nebo jakou bude mít lékařku. Tento pracovník může všechny otázky s rodiči dopředu probrat a eliminovat riziko budoucích sporů, na což není prostor v rámci jednání soudu,“ říká Pavel Kotrady, který zmíněnému soudu předsedá.

Psycholožka radí dětem: Cítit smutek, když si rodič najde nového partnera, je normální. Mluvte o tom Číst článek

Kromě posílení role soudních sociálních pracovníků počítá reforma rozvodů podle poslankyně a rodinné advokátky Evy Decroix (ODS) také s tím, že by o rozvodech dohodou mohli soudci s manželi jednat v méně formálním formátu, než je klasické soudní řízení, a to v rámci tzv. jiného soudního roku.

„Mohou se sejít například v kanceláři soudce, předložit dohodu, aby si ji soudce vyslechl a zjistil, zda je vše v pořádku. Pokud budou rodiče dohodnutí a soud rozhodne, že dohoda neporušuje zájmy dítěte, mohl by vydat rozsudek přímo na jiném soudním roku,“ uvádí Decroix.

Sama věří, že by setkání mimo jednací síň a bez soudního taláru mohlo přispět k nekonfliktnímu průběhu rozvodu. To by podle ní bylo dobře nejen pro rodinu, ale i pro už tak přetíženou justici.

Podle ministerstva spravedlnosti by novela občanského zákoníku a souvisejících zákonů mohla začít platit od příštího roku.