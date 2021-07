Vláda ho objednala, nemocnice zaplatily. Ministerstvo nepomůže uhradit tisíce zbylých dávek regeneronu

Vláda na jaře nechala nakoupit tisíce dávek léku regeneron, většina ale stále leží ve skladech. Dvě distribuční nemocnice si na něj přitom půjčily od pojišťoven, a pokud ho nespotřebují, musí peníze vrátit. A to přesto, že na to nemají v rozpočtech finance. Stát jim ze svízelné situace nepomůže. Podle ministerstva zdravotnictví si ho mají nechat v lékárnách pro případnou další vlnu pandemie. Původní zpráva Praha 12:33 18. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O regeneron nebyl zájem, většina dávek tak stále leží ve skladech. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na jaře v Česku vrcholila třetí vlna pandemie koronaviru a nemocnice se pohybovaly na pokraji svých kapacit. Odlehčit jim mimo jiné měly experimentální mononukleární látky jako bamlanivimab a regeneron, které mohou u lidí z rizikových skupin zabránit zhoršení nemoci.

Lidé se nehlásí o léky proti vážnému průběhu covidu. ‚Přijďte, látek máme dost,’ vzkazují lékaři Číst článek

Vláda proto nakoupila 12 tisíc dávek (jedna stála zhruba 65 tisíc korun), které ale zaplatily zdravotnická zařízení. Nemocnice nebyly schopné dát dohromady potřebných 720 milionů. Peníze jim proto půjčily pojišťovny, záloha činila 240 milionů korun.

O regeneron nakonec však nebyl takový zájem, jak se čekalo. Jedním z důvodů bylo i to, že ministerstvo zdravotnictví nastavilo příliš přísné podmínky, které až během dubna upravilo. Většina léku i proto stále leží v lékárnách distribučních nemocnic, tedy ve Fakultní nemocnici Brno a Fakultní nemocnici Motol. Na Moravě momentálně skladují 4866 dávek a v Praze 2880.

Za léčiva, která se nespotřebují, ale musí Fakultní nemocnice Brno a Motol půjčky vrátit. Na to přitom v jejich rozpočtech nejsou peníze. „Pro nemocnici je to finanční zátěž,“ popsala pro iROZHLAS.cz mluvčí brněnské nemocnice Veronika Plachá.

Záloha na podzim

A ministerstvo zdravotnictví jim podle Martiny Čovbanové z tiskového oddělení nepomůže. „V současné době zastáváme názor ponechat je prozatím v zásobách nemocnic pro případ, kdyby se zvýšil počet hospitalizovaných v průběhu podzimního období,“ napsala serveru iROZHLAS.cz. O dalším osudu léku se podle ní bude rozhodovat ve chvíli, kdy „nás bude chránit kolektivní imunita“.

Co je regeneron? je to experimentální lék, který má ochránit pacienty před těžkým průběhem koronaviru

je určený pro ty, kteří zatím nevyžadují hospitalizaci kvůli nemoci covid-19, u kterých příznaky onemocnění netrvají déle než sedm dní a neuplynuly více než tři dny od pozitivního testu na koronavirus

ministerstvo povolilo jeho používání letos v březnu, lékaři ho mohou využívat do konce roku

od března do května Česko dostalo každý měsíc 4000 dávek

léčbu tímto lékem na podzim také podstoupil tehdejší prezident USA Donald Trump

Jak se zbývajícím lékem naložit, řešila už v květnu sněmovna. K jednotnému závěru ale nedošla. Ředitel Fakultní nemocnice Brno tehdy navrhoval, že by se regeneron poslal do Asie.

Poslanec a lékař Vlastimil Válek (TOP 09) zase doporučil, aby část léku odkoupila Správa státních hmotných rezerv. Podle mluvčího Jakuba Linky ale správa žádný takový pokyn nedostala a ani nemohla. „Neumím si představit, jak by se to dělalo. Buď musíme vypsat zakázku, nebo by nám je museli dát zadarmo,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Brněnská nemocnice by přitom podle Plaché stačilo, kdyby jim stát pomohl alespoň s částí nespotřebovaných dodávek. S lékem totiž mají dobré zkušenosti a část by si chtěli ponechat. Expirují totiž až v roce 2023. „Těm, kterým byl lék aplikován, to výrazně zlehčilo průběh. Někteří dokonce popisují, že už jim druhý den jakoby nic nebylo,“ dodala.

Nemocnice tak nejspíš budou muset miliony za nakoupené léky zaplatit na konci roku samy. Válek přitom upozornil, že pokud jsou nemocnice v dluzích, nemůžou třeba žádat o granty a další prostředky z projektů Evropské unie.