Policie opět obvinila muže, který vyhrožoval bombami v dopravních prostředcích RegioJetu

Policisté podruhé obvinili muže, který loni v březnu opakovaně šířil poplašné zprávy o bombě uložené v dopravních prostředcích firmy RegioJet. Podle detektivů společnost a jejího majitele Radima Jančuru také vydíral. Hrozí mu za to až osm let vězení. Obviněný stojí před soudem za stejný čin, který podle policie spáchal o rok dříve. Vyplývá to z informací, které zveřejnil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Praha 11:46 23. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít