RegioJet převezme provoz pěti rychlíků na severovýchodě Čech. Stát zaplatí přes 11 miliard
Dopravní společnost RegioJet převezme od prosince 2029 provoz pěti rychlíkových linek. Stát dopravci za 15 let provozu zaplatí 11,63 miliardy korun. Vyplývá to z registru smluv, upozornil na to v pátek server Zdopravy.cz. Většinu uvedených linek dosud provozuje Arriva. RegioJet uspěl ve veřejné soutěži ministerstva dopravy, v níž stát vybíral ze čtyř nabídek. Jde o zatím největší soutěž na dálkové vlaky, kterou ministerstvo vypsalo.
Půjde o linky Pardubice - Liberec, Liberec - Ústí nad Labem, Kolín - Rumburk a z Prahy do Tanvaldu a Rumburku.
Ministerstvo dopravy s vítězným uchazečem ve čtvrtek uzavřelo 15letou smlouvu. RegioJet získá smlouvu na provoz 4,5 milionu kilometrů ročně.
RegioJet by měl na linkách vypravovat nové vlaky, které dopravci dodá společnost Škoda Group. Jednotky by měly umožňovat provoz v nezávislé trakci i využívat trakční elektřinu na elektrifikovaných úsecích.
Na čtyřech z pěti vysoutěžených linkách v současnosti jezdí Arriva. RegioJet v tendru nabídl ze všech uchazečů, mezi něž patřila dále Arriva, České dráhy a Leo Express, nejnižší cenu. Ta počítá s denní kompenzací přes 1,99 milionu korun, což odpovídá zhruba 170 korunám za kilometr.
Výsledná cena je podle serveru Zdopravy.cz zhruba o deset až 20 procent vyšší, než si nyní účtuje právě Arriva. Ta nyní na tratích jezdí se staršími vlaky.
Koncem letošního června podepsalo ministerstvo dopravy smlouvu se společností Arriva, podle které bude firma od prosince 2028 zajišťovat dopravu na dvou linkách z Prahy na západ Čech.
Nyní na těchto linkách jezdí České dráhy. Smlouva je na 15 let, Arriva by tedy měla provoz zajišťovat až do prosince 2043. Ministerstvo za to zaplatí téměř 3,04 miliardy korun.
Ministerstvo dopravy zároveň soutěží také další linky.