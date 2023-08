Regionální letiště má potenciál, říká jihočeský hejtman. Je to černá díra na peníze, oponuje expert

Letiště v Českých Budějovicích nově zahájilo mezinárodní provoz. Dávají lety z jižních Čech do zahraničí ekonomický smysl? „Nemáme růžové brýle, jsme si vědomi limitů, ale potenciál tu je,“ věří hejtman Martin Kuba (ODS). Odborník na dopravu Jan Sůra ale na příkladech dalších regionálních letišť dokládá jejich dlouhodobou ztrátovost. Pro a proti Praha 19:10 10. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezinárodní letiště České Budějovice | Foto: Honza Ján | Zdroj: ČTK

„Nevím, jestli provoz bude ziskový, budeme ale hledat provoz ekonomicky udržitelný. Projekt jsme zdědili a musíme ho rozhýbat,“ uvádí v Pro a proti jihočeský hejtman Kuba.

Je provoz nového letiště v Českých Budějovicích ekonomicky udržitelný? Debatují jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) a dopravní expert Jan Sůra

Sůra, dopravní expert a publicista serveru Zdopravy.cz, věří, že projekt regionálního mezinárodního letiště smysl nemá a ekonomicky návratný není.

Politik ale připomíná, že jde o službu občanům, takže ziskovost není na prvním místě. „Předchozí vedení se rozhodlo do letiště investovat a já byl v situaci, kdy to buď někdo přehrne bagrem, nebo se s tím začne něco dělat.“

Úkolem krajů je zajistit především regionální dopravu, oponuje expert. „Jihočeský kraj nemá ještě integrovanou veřejnou dopravu a do toho si rozjede projekt mezinárodního letiště, které teď nabízí jen odlet na dovolenou a export peněz občanů do zahraničí.“

Co chtějí Jihočeši?

Hejtman souhlasí, že integrovaný dopravní systém kraj potřebuje. „Na něm také pracujeme a v průběhu příštího roku ho zavedeme. Není to tak, že buď bude integrovaná doprava, nebo letiště. Budeme mít obojí,“ vysvětluje.

„Je nezpochybnitelná chyba, že se rozhodlo něco takového stavět za tak šílené náklady plus s náklady na provoz. Letos těch 77 milionů korun mohlo zůstat v dopravě jinde, třeba v podobě nových autobusů a více spojů,“ kritizuje Sůra.

Kuba ale tvrdí, že peníze kraji nechybí. „V téhle chvíli jediné, co mohu jako správce s mandátem od lidí dělat, je provozovat letiště tak, aby to bylo pro Jihočechy co nejefektivnější a co nejméně nákladné,“ upřesňuje.

Zkušenosti jiných regionálních letišť prý ale ukazují, že dostat se do zisku je téměř nemožné. „Z takových letišť se staly černé díry, do kterých tečou peníze výměnou za pseudodopravní obslužnost, kdy lidé mohou letět na dovolenou. Není přece třeba areál hned zaorat, nabízí se ho i prodat,“ navrhuje odborník.

„Za námi chodí spousta developerů a řeknu vám, co by tam stavěli: průmyslové haly a sklady, ve kterých bude časem pracovat spousta nekvalifikovaných lidí z různých zemí Evropy. A to já jako Jihočech nechci. Letiště zvedá hodnotu těch pozemků, proto je využívejme,“ shrnuje Martin Kuba.

Odborník ale opakuje, že kraj vytvořil černou díru. „To bude kraj dále sypat peníze pod rouškou slibu, že přivede investory. To slyším v Pardubicích a Karlových Varech. Všude slyším sliby, že letiště jednou bude ziskové a přinese rozvoj, ale jen se do toho sypou další peníze,“ trvá na nehospodárnosti jihočeského projektu Jan Sůra.

Moderuje Karolína Koubová.