‚Informační chaos.‘ Některé zoo, knihovny či kostely zatím neotevřely, nestihly zavést včas opatření

Knihy v karanténě.

Pardubická knihovna je zatím zavřená, čtenáři ale můžou vracet knihy do biblioboxů. Svazky jdou nejdřív do sklepa pod UV lampy, až pak do regálů.

Mezi lidmi je 50 tisíc knih, pod lampy se jich vejde 50 a jedno UV ošetření trvá 40 min.

@iROZHLAS.cz @Český rozhlas Pardubice