Registr eTurista zasahuje do soukromí, vadí senátorce. Odstraní papírování, říká náměstek ministra

Zásah do soukromí a zbytečná byrokracie, nebo potřebná stopka daňovým únikům? Rozporuplné reakce vyvolává registr eTurista. Zavádí ho novela zákona o cestovním ruchu, která ve Sněmovně prošla prvním čtením. „Cílem registru je odstranění administrativní zátěže a papírování," obhajuje ho pro Český rozhlas Plus náměstek ministra pro místní rozvoj Jan Fluxa. „Je to zásah do soukromí," kritizuje pražská zastupitelka Hana Kordová Marvanová. Pro a proti Praha 16:09 27. února 2025

Paní senátorko, vy návrh dlouhodobě kritizujete, podle vás povede k zásahu do osobních dat. Jak to?

Kordová Marvanová: Musím říct, že ten zákon je v několika směrech naprosto špatný. A nejen já a někteří další senátoři, ale i spolky, které se zabývají problémy s Airbnb, upozorňují na to, jak ten zákon je špatný.

Věděl o tom už i ministr Ivan Bartoš (Piráti) a sliboval, že se to změní. Bohužel nezměnilo se na tom vůbec nic. Návrh, tak jak byl vyprodukován novým ministrem Petrem Kulhánkem (za STAN), byl předložen do Sněmovny a projednává se ve Sněmovně.

A výhrady spočívají v tom, že naprosto nepochopitelně nad rámec nařízení Evropské unie se budou shromažďovat všechny údaje elektronicky o ubytovaných osobách. A to nejen v rámci ubytovacích jednotek prostřednictvím online platforem, ale i když jsou ubytováni v hotelech a penzionech. To je nepřípustný zásah do soukromí.

Zároveň zákon vůbec neřeší problémy s Airbnb, se kterými se potýkají velká města.

Prosím pana náměstka o reakci. Proč by se měla sbírat centrálně data o ubytovaných osobách i v hotelech a penzionech?

Fluxa: Nejprve bych potřeboval říct, že jsou tady dvě věci. Jednak je to vytvoření registru eTurista. A pak transpozice evropské legislativy, to jsou krátkodobé pronájmy.

Cílem registru jako takového není nic jiného než odstranění administrativní zátěže, papírování a sběr osobních dat, které už dnes oporu v zákonech mají, ať už je to zákon o místním poplatku, nebo zákon o pohybu cizinců.

Ubytovatelé jsou povinni toto sbírat a eTurista nedělá nic jiného, než že to překlápí do elektronické podoby.

Krátkodobé pronájmy

Pokryje registr problém s krátkodobými pronájmy? Ministerstvo si od novely slibuje spravedlivější podnikatelské prostředí. Neděje se ale opak? Nezlegalizuje se nešvar, který je tak kritizován?

Fluxa: Přidělování registračních čísel, která budou povinná pro každého, kdo se rozhodne skrze platformu nabízet ubytování, naopak konečně ukáže, kde ke sdílenému ubytování skutečně dochází, v jaké intenzitě a podobně. Na základě toho bude potom možné konat dál. Jde o to, že dnes nevíme, kde k tomu fakticky dochází.

Takže když se takto zaregistruje ubytovatel, který si na černo přestaví byt na apartmán a začne tam tímto způsobem podnikat, tak díky registračnímu číslu proti němu může potom zasáhnout stavební úřad a podobně.

Fluxa: Ano. Ale on by si měl být vědom toho, že to je možné, protože stavební zákon platí dnes, bude platit i potom. Novelou tohoto zákona se stavební zákon nemění. Dnes musíte splnit podmínky, které na to máte.

Paní senátorko, nebude naopak díky těm registracím víc vidět na problematická místa?

Kordová Marvanová: Bude to vidět, ano. Ale v zákoně není napsáno, že to uvidí stavební úřad. Třeba to tedy uvidí živnostenský úřad, ale i pokud to sdělí stavebním úřadům, stavební úřad nebude mít oprávnění zasáhnout, aby bylo takovému provozovateli odňato registrační číslo, tedy oprávnění to provozovat. To v zákoně není.

Navrhuji, že to tam musí být. Není možné, aby registr po celou dobu evidoval i místa, kde to je nelegální, stavební úřad ukládal pokuty, ale děje se to dál a nebyly žádné nástroje k zjednání nápravy.

Toto je obrovská vada. A proto spolky jako Snesitelné bydlení v centru Prahy proti této podobě protestují už dva roky. To se musí změnit, protože jinak to hodí klacky pod nohy všem, kteří se snaží kultivovat, aby v se bytech bydlelo a nepřeměňovaly se bytové domy jenom v hotely a apartmány.

Je registr eTurista bezpečný podle Úřadu pro ochranu osobních údajů? Proč byl vybrán dodavatel ještě před schválením novely? A jaké hlavní připomínky bude senátorka Kordová Marvanová proti návrhu vznášet? Poslechněte si celý pořad Pro a proti výše.