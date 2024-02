Registr eTurista zvýhodní majitele Airbnb, říkají hoteliéři. Zákon je nelogický, míní pražská radní

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje registr eTurista, kam se mají zapisovat všechna ubytovací zařízení v Česku. Chce tak evidovat „ubytování mimo hromadná ubytovací zařízení.“ Zákon počítá i s registrací bytů, které majitelé nabízí například na Airbnb. Ty ale nemusí splňovat stejné stavební či hygienické podmínky pro kolaudaci jako hotely či penziony, přesto s nimi budou ve stejném registru, což se provozovatelům takových služeb nelíbí. Praha 7:00 19. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pronájmů Airbnb využilo v roce 2017 k ubytování v České republice přes milion lidí (ilustrační foto). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Proti návrhu se postavil například spolek Snesitelné bydlení v centru Prahy a ministerstvu pro místní rozvoj odeslal otevřený dopis. eTurista podle nich umožní registrovat i byty, ve kterých podle pravidel nejde provozovat ubytování. Návrh nového zákona vychází z unijního nařízení, které jsou jednotlivé státy Evropské unie povinny implementovat do svého práva.

Kritici se obávají třeba toho, že právě zápisem do registru se budou při přích hájit majitelé takových bytů – tedy že jim stát umožnil zaregistrovat se jako ubytovací zařízení a vyžadoval po nich v rámci eTuristy stejné povinnosti jako třeba po hotelech. To ale ministerstvo odmítá.

„Systém eTurista na podmínkách podnikání v ubytovacích službách nic nemění. Přihlášením do eTuristy se v žádném případě nelegalizuje do té doby nelegální aktivita nebo činnost, která porušuje platné předpisy a regulaci,” napsala serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu mluvčí resortu Veronika Hešíková.

„Problémem je, že může nastat celá řada různě komplikovaných situací, od pronajímání celých bytových domů až po pronájem jedné místnosti v bytě,“ popsala. Ministerstvo proto vydalo i metodiku, která by měla sjednotit postupy při posuzování sdíleného a krátkodobého ubytování a nařízení případné rekolaudace.

Že je návrh zákona problematický, si myslí i senátorka a pražská radní Hana Kordová Marvanová (zvolena za Spolu), která se veřejnou správou a bydlením zabývá dlouhodobě. „Nařízení dává prostor členským státům (EU), aby stanovily zákonné požadavky, které musí provozovny splnit,“ vysvětlila.

„Pokud je byt trvale využíván pro takové účely, musí splnit stavební, hygienické nebo protipožární předpisy a musí být kolaudován jako ubytovací zařízení. Tyto požadavky v (připravovaném) zákoně nejsou, což znamená, že se do registru zapíšou i ty provozovny, které toto nesplnily,“ popsala podstatu problému.

Pravidla jen pro hotely

Pro ubytovací zařízení ale relativně přísná pravidla pro to, aby mohly být zkolaudovány pro ubytovávání hostů platí. I proto se jejich majitelé obracejí na Kordovou Marvanovou a domáhají se řešení.

Podle ministerstva pro místní rozvoj to ale zkrátka problém není. „Je na stavebních úřadech, aby v konkrétních případech posoudily, kdy je byt využívaný pro sdílené ubytování potřeba překolaudovat. Systém eTurista do tohoto nijak nezasahuje, registrace do něj ubytovatele nezbavuje povinnosti plnit další právní předpisy,“ napsala Hešíková.

„O tom, jestli se jedná o podnikání, rozhoduje finanční správa nebo živnostenský úřad, do toho eTurista nezasahuje,“ doplnila ještě.

„Je to nelogické a já se obávám, že když to takhle bude předloženo, tak to v poslanci těžko naformulují. Na to musí být příslušný odbor,“ uzavírá Kordová Marvanová.