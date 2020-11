Právo má být předvídatelné, říká Ombudsman. Podporuje vznik veřejné databáze rozsudků

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček podpořil systematické a povinné zveřejňování pravomocných soudních rozhodnutí ve veřejně dostupné databázi zakotvené v zákoně. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí kanceláře ombudsmana Iva Hrazdílková. Databáze anonymizovaných pravomocných rozhodnutí soudů všech stupňů by podle ombudsmana posilovala transparentnost a předvídatelnost rozhodování soudů a pomohla by sjednocovat judikaturu.

