Měl ochránit děti před sexuálními násilníky. Vznik registru delikventů se ale zadrhl

Návrh registru sexuálních delikventů, který má chránit děti před násilníky, měl být podle původního plánu hotový do konce června, aby od příštího roku začal fungovat. Kdo by byl v registru, nesměl by pracovat s dětmi.

Jenže jeho vznik se zadrhl. Dosud nebyl sepsaný, natož aby se začal schvalovat. Na jeho podobě se totiž politici a soudci neshodnou.

Skupina poslanců přišla s tím, aby zápis do registru byl automatický a platil i zpětně pro již odsouzené delikventy. Ministerstvo spravedlnosti je ale proti. A výhrady mají i zástupci soudců. Praha 5:00 11. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O registru sexuálních delikventů politici mluví už od loňského léta (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Je to selhání systému, prohlásila liberecká státní zástupkyně Iva Plšková, když před týdnem komentovala případ dvaatřicetiletého muže z Liberce. Muž byl v minulosti dvakrát odsouzen ze znásilnění dětí, přesto si mohl založit dětský spolek, pořádat tábory a hlídání dětí. A při tom znásilnil dalších sedm.

Za znásilnění sedmi dětí na třináct let do vězení. Soud v Liberci odsoudil šéfa dětského spolku Číst článek

„Osoba, která je sexuálním deviantem, si bez dalšího může založit spolek a v podstatě každodenně být v kontaktu s dětmi,“ vysvětlila žalobkyně Plšková svá slova o selhání systému.

Právě tento případ přesně před rokem přiměl politiky ze sněmovního podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí a ministerstva spravedlnosti, aby začali mluvit o tom, jak je potřeba podobným případům zabránit.

Navrhli registr nebezpečných pachatelů – kdo by byl na seznamu, nesměl by s dětmi pracovat třeba jako vedoucí na táborech, kroužcích, ve sportovních oddílech nebo v tanečních souborech. Součástí návrhu by byl „dětský certifikát“, jímž by se prokazovali všichni žadatelé o práci s dětmi a týkalo by se to i učitelů.

„Ideální představa byl opravdu 1. leden 2024, ale je velmi optimistická.“ Vladimír Řepka, mluvčí ministerstva spravedlnosti

Jenže zatímco muž z Liberce se mezitím postavil před soud a v začátkem dubna dostal 13letý trest, registr zatím není.

A kdy bude, zůstává nejasné. Poslanci si přitom vytkli za cíl, že příslušný zákon začne platit od 1. ledna 2024.

„Komplikuje se to,“ připustila předsedkyně podvýboru Taťána Malá (ANO), když odpovídala na dotaz Radiožurnálu, zda je původně avizovaný termín stále reálný.

Podobně teď kvůli rozporům hodnotí původní termín i mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. „Ideální představa byl opravdu 1. leden 2024, ale je velmi optimistická,“ řekl.

„Někteří by mohli být aktivnější a zařadit aspoň dvojku.“ Taťána Malá (ANO), poslankyně

Malá viní kolegy z laxního přístupu. „Někteří by mohli být aktivnější a zařadit aspoň dvojku,“ řekla.

A ačkoli odmítla jmenovat, zmínila, že třeba domluvit termín schůzky s ministrem školství Vladimírem Balašem (STAN) trvalo měsíc. „Nemá čas. Jednání je nakonec naplánované až na 19. dubna,“ dodala.

Má být zápis automatický?

O registru sexuálních delikventů politici mluví už od loňského léta. Skupina vládních i opozičních poslanců se tehdy shodla, že by byl zapotřebí. Jakmile začali jednat o detailech, k zásadnějšímu posunu už nedošlo.

Třeba jednání pracovní skupiny z letošního 21. února přineslo spory o to, jak by měl registr fungovat. Malá a její podvýbor například prosazuje, aby zápis do registru následoval automaticky poté, kdy by soud pravomocně potrestal pachatele za vybrané trestné činy – například za zneužití nebo znásilnění dítěte.

„Ve sporných případech by delikvent mohl podat odvolání a požádat o vyškrtnutí z registru,“ říká Malá.

V příštím roce by mohl fungovat registr sexuálních delikventů. Má jim zabránit v práci s dětmi Číst článek

S tím nesouhlasí ministerstvo spravedlnosti a trvá na tom, aby o každém zápisu do registru rozhodoval soud. Nejprve by podle návrhu resortu soud rozhodl o trestu pro pachatele a pak i o tom, jestli je tak nebezpečný pro další děti, aby musel být na seznamu. Náměstek ministra Antonín Stanislav (ODS) totiž upozorňuje na to, že i zápis do registru má být trestem, a proto o něm vždy musí rozhodovat soud.

„Navíc pokud by automatický zápis byl spojen s možností odvolání, pak by bylo zapotřebí vymezit důvody odvolání proti zápisu do registru – nedávalo by pak příliš smysl, proč tyto důvody neposoudit již při zápisu samotném,“ sdělil.

Poslankyně Malá a její podvýbor také navrhují, aby se do registru zapisovali i pachatelé, které soudy potrestaly v minulosti. „Jde nám přece o to, aby s dětmi nemohli pracovat všichni nebezpeční pachatelé. Ne jen ti nově odsouzení,“ říká Malá.

Jenže to podle ministerstva spravedlnosti není možné a náměstek Stanislav zdůrazňuje, že když je registr novým trestem, zpětná platnost „nepřichází v úvahu“.

‚Doživotní zákaz je nepřiměřený‘

Další námitky vznesli během únorového jednání i soudci František Púry, jenž je předsedou trestního kolegia Nejvyššího soudu, a Jiří Říha, předseda senátu trestního kolegia a předseda komise pro tvorbu nového trestního řádu.

Učitele z Teplicka čeká soud kvůli podezření ze zneužití studentek. Trestní oznámení podala škola Číst článek

Púry například namítá, že zápis do registru byl kromě rozsudku dalším trestem, a upozorňuje, že odsouzený pachatel nemůže za jeden čin dostat tresty dva. Nelíbí se mu také další z návrhů sněmovního podvýboru, aby pachatel sexuálního násilí mohl být v registru i po odpykání trestu uloženého soudem a ve výjimečných případech i natrvalo.

„To může představovat neúměrný zásah do práv odsouzeného, který si již odpykal ostatní uložené tresty,“ zmínil Púry.

Soudci proto navrhují, aby registr nebyl trestem a aby o zápisu do něj nerozhodovaly soudy, ale speciální zákon o práci s dětmi.

Jak moc jejich názor ovlivní jednání o podobě registru, nechtěl mluvčí ministerstva spravedlnosti Řepka komentovat. Jen řekl, že „je nutné vést další odborné diskuse za účasti dalších dotčených aktérů“. Jak dlouho to potrvá, není jasné.