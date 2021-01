‚Rychlost je taková, jakou si stát objednal.‘ Operátoři o ověřovacích SMS k očkování dopředu nevěděli

Operátoři se dozvěděli o požadavku státu na SMS ověření při registraci k očkování proti nemoci covid-19 až po spuštění systému. Uvedl to v pátek na twitteru výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund. Zakládajícími členy asociace jsou mobilní operátoři O2, T-Mobile a Vodafone, jejichž vyjádření ČTK zjišťuje. Praha 11:53 15. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Systém pro registraci lidí starších 80 let na očkování | Foto: Fotobanka Smartmockups.com | Zdroj: Repro MZČR

Systém pro registraci lidí starších 80 let na očkování, který byl spuštěn v pátek v 08.00, měl problémy. SMS s PIN kódy pro registraci lidem přicházely se zpožděním.

„Možná by příště pomohlo, kdyby operátorům stát o nápadu požadovat SMS ověření řekl dříve než hodinu po spuštění systému,“ sdělil na twitteru Grund.

Jinak kapacita fronty (kolik SMS/sec projde) je věcí firmy ATS Telcom, která pro stát SMS ověřování zajišťuje. Když by si dopředu objednala u operátorů větší kapacitu, k žádnému zahlcení by nedošlo. — Jiri Grund (@JiriGrund) January 15, 2021

Na twitteru státního týmu tzv. Chytré karantény bylo v 08.35 uvedeno, že ve frontě čeká více než 40 000 SMS. „Operátoři je rozesílají rychlostí 20 SMS za vteřinu. Řešíme další navýšení kapacity,“ uvedl tým.

„Rozesílání ověřovacích SMS pro stát zajišťuje jejich smluvní partner, firma ATS Telcom. Rychlost odesílání má ATS takovou, jakou si u operátorů objednal,“ reagoval na vyjádření týmu Chytré karantény Grund.

O hromadnem rozesilani SMS s PINem nas dopredu nikdo neinformoval. Jakmile nasi technici zjistili napor sms, okamzite kapacitu sami navysili. Ted pocet sms prudce poklesl. Mimochodem puvodni kapacitu si takto sjednala spolecnost, ktera sms agreguje, nikoliv my v @TMobile_CZE https://t.co/nxOKAH2qiF — Petr Jonak (@petr_jonak) January 15, 2021

Kapacita zadaných termínů pro očkování proti covidu-19 byla podle webu systému zhruba po hodině vyčerpaná, ale je možné se dál k očkování registrovat bez výběru termínu. Za první hodinu se registrovalo k očkování proti covidu-19 podle informací Chytré karantény přes 44 000 lidí. Termín očkování si zarezervovalo 2000 z nich.

Chytrá karanténa uvádí, že další termíny budou nabídnuty poté, co do Česka dorazí další dodávky vakcín. Lidí nad 80 let, kteří se od pátku mohou k očkování registrovat, je v Česku 441 000.