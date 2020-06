Novela za manželství už dva roky leží ve sněmovně. Sňatky gayů a leseb štěpí většinu stran

Přesně před dvěma lety předložila skupina bezmála padesáti poslanců novelu občanského zákoníku, která má umožnit uzavřít manželství i lesbám a gayům. Téma od té doby rozděluje politickou reprezentaci napříč skoro všemi poslaneckými kluby. Přestože vláda dala návrhu zelenou, mezi členy sněmovního grémia není vůle zákon zařadit na program a dospět k finálnímu rozhodnutí. Úprava tak zřejmě v současném volebním období spadne pod stůl. Praha 17:57 13. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tereza Lavičková a Žaneta Sladká | Zdroj: archiv Terezy Lavičkové a Žanety Sladké

Tereza Lavičková a Žaneta Sladká v těchto dnech dokončují přípravy na svoji srpnovou svatbu. Oficiálně tedy neuzavřou manželství, ale registrované partnerství. Dvě mladé ženy z Prahy se pro tento krok rozhodly, protože už po sedmi letech vztahu nechtěly dál čekat, jestli parlament umožní manželství gay párům.

„Já jsem požádala Žáňu o ruku v prosinci, protože už mi bylo protivné čekat. Už jsme spolu sedm let. Prstýnek už mám dva roky. Pořád jsem doufala, čekala na ten den, kdy mi někdo řekne, že to jde,“ vysvětluje Tereza. Dodává, že vzorem jsou pro ni její rodiče, kteří brzy oslaví čtyřicáté výročí. „Já jsem vždycky taky chtěla takovej vztah. A když jsem zjistila, že jsem teplá, tak se to nezměnilo, furt to chci a přijde mi směšný, že mi to někdo zakazuje,“ dodává Tereza.

Žaneta přidává praktické důvody, proč chce manželství se vším všudy: „My teď řešíme bydlení, hypotéku. Budeme mít na všechno ztížené podmínky. Zároveň mě hodně trápí téma rodiny… Já jsem starší, takže chci mít v dohledný době miminko a prakticky to znamená, že Téra pro to naše dítě bude cizí člověk, nebude moct oficiálně vystupovat jako jeho máma.“

Zákon už je dva roky u ledu

Novelu občanského zákoníku předložila v červnu 2018 skupina pěti desítek poslanců v čele s Radkou Maxovou z hnutí ANO (loni se Maxová stala europoslankyní, pozn. red.) Vláda premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO úpravu bez delšího otálení schválila. Sněmovna však velmi výbušnou debatu v prvním čtení dvakrát přerušila a od té doby se novela nedostala na program.

„Hodně odpůrců i příznivců zákona, kteří na plénu emotivně vystupovali, bylo z hnutí ANO. A já mám za to, že vedení strany nechce, aby se jim hádali lidi z klubu, to jim nedělá dobrou reklamu. A bez klubu ANO je to samozřejmě neprůchozí,“ domnívá se poslanec František Kopřiva z Pirátské strany, který novelu předložil spolu s Maxovou. „Já bych respektoval, kdyby se ten zákon zamítnul v prvním čtení, ale myslím, že by bylo fajn, kdyby sněmovna dospěla k nějakému rozhodnutí,“ dodává.

V současné době mohou gay páry uzavírat manželství ve zhruba třiceti státech světa včetně většiny zemí západní Evropy.



V Česku mohou od července 2006 stejnopohlavní páry uzavírat registrované partnerství. Registrovaní mohou získat třeba informace o zdravotním stavu svého protějšku či po něm mohou dědit stejně jako v manželství. Nemají ale společné jmění a po ztrátě partnera či partnerky nemají nárok na vdovecký či vdovský důchod. Sirotčí důchod nemusí získat ani jejich potomek. Registrované dvojici zákon zakazuje adopci.



Podobně situaci vidí i Maxová. Novela podle ní pravděpodobně spadne pod stůl. Vinu za to Maxová dává svému mateřskému hnutí: „Já se domnívám, že je to strach politiků z tohoto tématu. I když tomu úplně nerozumím, protože mnoha lidem by tato změna pomohla a nikomu neublížila. Bohužel je pravda, že pokud hnutí ANO nepodpoří zařazení toho zákona na plénum, tak se nikam neposuneme. A mě to hrozně mrzí, že vlastní poslanci hnutí ANO nemají odvahu to posunout dál.“

Šéf poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek ale říká, že neochota bod zařadit na jednání je i v ostatních stranách: „Ještě před krizí, když jsme se na toto téma bavili, jak na grémiu, tak na organizačním výboru, tak tam nebyla většinová vůle posouvat konkrétně tento zákon dopředu. Protože ve všech poslaneckých klubech je ten názor rozdělen. Někteří manželství pro všechny chtějí podpořit, někteří ne. U nás v klubu ANO je to zhruba půl na půl,“ říká Faltýnek s tím, že sám je smýšlením konzervativec a novelu by tedy nepodpořil.

Návrh navíc podle něj nepatří mezi vládní priority a proto hnutí ANO nebude jeho zařazení na plénum aktivně prosazovat.

Piráti versus lidovci

Zcela jednoznačný postoj k návrhu mají jen dvě strany: piráti a lidovci. První z nich novelu občanského zákoníku jednohlasně podporuje, jak vysvětluje Kopřiva: „Jde jednak o praktické narovnání práv, která v registrovaným partnerství nejsou stejná. A samozřejmě i o symbolické přijetí LGBT komunity, aby nebyli pojímáni jako občané druhé kategorie.“

Naopak lidovci úpravu jednoznačně odmítají. Poslanec Marek Výborný loni dokonce předložil novelu Ústavy, která by manželství zakotvila jako svazek muže a ženy. „My jsme přesvědčeni o tom, že manželství je tak exkluzivní institucí, že bychom ho neměli podrobovat nějakým experimentům. Manželství je i z povahy toho slova svazek muže a ženy a jsme přesvědčeni, že takto by to mělo zůstat.“

Výborný zároveň dodává, že mu jde čistě o symbolickou rovinu v přístupu k manželství. Nebránil by se proto změnám, které by párům stejného pohlaví zajistily v praxi stejné podmínky jako manželům. „Například úpravy občanského zákoníku, aby se narovnala práva, třeba co se týká vdoveckých důchodů a dalších věcí, s výjimkou adoptovat děti. Chceme ale jít poctivou cestou napravování té nerovnováhy, nikoli tím, že tyto svazky označíme jako manželství,“ říká Výborný.