Když zakážeme HHC, objeví se další látky. Prohibice nefunguje, naopak zhoršuje situaci, říká Michailidu

Prodej cukrovinek a podobných výrobků s kanabinolem HHC i několika dalšími látkami by měl být v Česku zakázaný. Rozhodla se vláda správně, i když před zákazem varují někteří adiktologové? „Máme spoustu dalších látek, kvůli kterým děti končí v nemocnici. HHC je ve světle reflektorů, protože je to velké politické téma," myslí si Jana Michailidu z Pirátské strany, členka Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, jež byla hostem Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:12 9. února 2024

Prodej gumových medvídků, sušenek a dalších výrobků z kannabinolem HHC i několika dalšími látkami by měl být v Česku zhruba do měsíce zakázaný. Vláda se ve středu shodla na zařazení HHC i některých dalších substancí na seznam zakázaných látek. Nařízení o tom by měl kabinet schválit příští týden. Vy jste na sociálních sítích bojovala proti tomuto zákazu. Myslíte si, že vláda dělá chybu?

Já si myslím, že toto je z velké části tlak ministra zdravotnictví (Vlastimila Válka z TOP 09). My se snažíme o racionální regulaci, snažíme se prosazovat programové prohlášení vlády, které určuje, že látky mají být regulovány dle svojí skutečné škodlivosti. Ministr zdravotnictví nás tak trošku blokuje v různých krocích a různým způsobem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00

Myslím si, že on osobně zákazy preferuje, ačkoliv evidence hovoří o tom, že prohibice nefunguje, naopak zhoršuje situaci. Myslím si, že dělat další zákazy, je chyba. Myslím si to nejenom z toho důvodu, že HHC se bude samozřejmě dále prodávat, pouze se přesune na ilegální trh, jak je tomu s jinými zakázanými látkami.

Když zakážeme HHC, což je přírodní látka, budou se na šedém trhu objevovat další látky. Tento způsob, že budeme neustále zakazovat látky, nefunguje tak, že přestanou existovat pobídky na trhu k tomu, aby se tam takové látky vyskytovaly.

To znamená, budou se tam objevovat další a další deriváty a o jejich bezpečnosti mám veliké pochybnosti, protože se budeme od přírodních látek čím dál více vzdalovat.

Dopad na děti

O tom zákazu HHC se debatovalo už vloni. Ministerstvo zdravotnictví tehdy připravilo návrh, v červenci ho ale vláda odmítla. Právě vaše Pirátská strana se tehdy chlubila na sociálních sítích, že jste přesvědčili koaliční partnery, že zákaz není správné řešení. Nelitujete toho zpětně? Neukázalo se, že to byla chyba?

Já toho nelituji. Já si stále myslím, že HHC jako látka by měla být v budoucnosti zařazena na seznam psychomodulačních látek.

Tomu rozumím, ale na druhé straně se to za tento půl rok nestalo a naopak slyšíme o minimálně stovce dětí, které kvůli tomu skončily v nemocnici. V tomto světle, nebyla to chyba?

Souhlasím. Já věřím, že tato kauza je nyní v médiích velmi zajímavá. Nicméně chtěla bych to dát do kontextu. Máme tady spoustu dalších látek, kvůli kterým děti končí v nemocnici. To, že HHC je teď ve světle reflektorů, je naprosto pochopitelné, protože je to velké politické téma.

Nicméně se snažíme už nějakou dobu, aby úřady, to znamená Státní zdravotní ústav a Státní zemědělská a potravinářská inspekce vydaly opatření obecné povahy, které by dovolilo, aby všechny produkty, které dávají důvodné podezření, že jsou určeny k lidské konzumaci a obsahují HHC, aby byly okamžitě staženy z trhu.

Bohužel ministr Válek se tváří, že Státní zdravotní ústav nemá podklady pro to, aby dal Státní zemědělské a potravinářské inspekci takovýto signál.

Jiné řešení

Vy říkáte, že jsou zde jiné substance, kvůli kterým děti také končí v nemocnici. Je toto argument, když tady sto dětí kvůli HHC skončilo v nemocnici? Cítíte na tom svůj podíl?

Já na tom cítím podíl ministerstva zdravotnictví, které mohlo zařídit, aby tyto produkty, a bavíme se o těch gumových medvídcích, sušenkách apod., už na trhu dávno nebyly.

Ministr zdravotnictví ve středu řekl, že v tuto chvíli není jiné řešení, než HHC zařadit na seznam zakázaných látek. Kdyby vy jste byla na místě pana Válka, vidíte nějaké jiné řešení, nějakou rychlou cestu?

Myslím si, že ta cesta je nasnadě. Již asi dva týdny existuje vyjádření skupiny pro včasné varování před novými psychoaktivními látkami, jejíž členem jsou i zástupci ministerstva zdravotnictví. Tato skupina vypracovala hodnocení rizik HHC, ve kterém se píše jednak to, že jeho účinky jsou podobné jako u THC.

Zároveň se tam ale píše, že potraviny obsahující HHC, to znamená například gumoví medvídci, mohou způsobovat psychotoxicitu a zároveň se tam píše, že tyto potraviny napodobující produkty mohou být velmi nebezpečné pro děti a mladistvé.

Ve chvíli, kdy existuje takovéto hodnocení rizik, nevidím jediný důvod, proč ministr zdravotnictví říká, že Státní zdravotní ústav nemá důvod dát Státní zemědělské a potravinářské inspekci podnět k tomu, aby vydala opatření obecné povahy, které by stáhlo tyto produkty z trhu.

Racionální regulace

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS) napsal, že poptávka po látkách typu HHC vzniká tím, že je zakázáno konopí a lidé kvůli tomu hledají alternativy. Dodal, že kdyby byl přísně regulovaný trh s konopím, tak nebude takový prostor na trhu pro HHC. Souhlasíte s tím? Berete to, co se odehrává kolem HHC, jako argument pro legalizaci konopí?

Souhlasím naprosto. Když si to vezmete i pouze ekonomicky, vyrobit HHC a následně ho nastříkat na květy CBD konopí je mnohem dražší, než vypěstovat konopí s psychoaktivní látkou THC.

Vůbec se to nevyplatí, ale vyplatí se to jenom díky tomu, že lidé hledají ten účinek, který přináší THC, ale ke konopí mají ztíženou cestu. Tím bylo umožněno, že se nacházejí takovéto obezličky, které dovolí lidem dosáhnout toho kýženého stavu, ale nebudou muset interagovat s ilegálním trhem.

Na druhé straně neukazuje tato kauza okolo HHC, že pokud nějaká droga, psychostimulační nebo psychoaktivní látka je dostupná, že se k ní potom dostanou děti? Že to může končit tím, že děti mají zdravotní problémy a jsou v nemocnicích?

To naopak ukazuje, že míříme přesně správným směrem. V adiktologické teorii existuje taková U-křivka, kterou já mám hodně ráda a která ukazuje, že neregulovaný legální trh a neregulovaný ilegální trh jsou nejnebezpečnější polohy, které můžeme mít.

Vznikají tam největší rizika, ať už zdravotní, nebo společenská. Místo, kde jsou rizika nejmenší, je právě racionální regulace, která je odvozena od konkrétní škodlivosti dané látky. O to se snažíme jak například u kratomu, tak i u konopí. Zároveň se o to budeme snažit i u alkoholu.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v audiu v úvodu článku.