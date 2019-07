Nové nařízení ohledně regulace reklamy v Brně se míjí účinkem. Jak zjistil Radiožurnál, na dodržování nových pravidel, která na veřejných prostranstvích platí od začátku července, nikdo aktivně nedohlíží. A v ulicích se tak zatím nic nezměnilo. Regulace navíc platí jen v pěti městských částech z devětadvaceti. Kritici nových pravidel je tak označují za nesystémová i nelogická. Brno 15:23 18. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstí Svobody v Brně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Na dodržování nařízení má dohlížet živnostenský úřad spadající pod jihomoravský krajský úřad. Jeho mluvčí Monika Brindzáková vysvětluje, že úředníci se budou zabývat jen případnými podněty od lidí. Na plošné kontroly v Brně nemají kapacity.

Regulace reklamy v Brně nefunguje. Není dost úředníků, kteří by na dodržování pravidel dohlíželi.

„Úřad jak z kapacitních, tak z věcných důvodů neuvažuje o provádění jakékoliv zacílené speciální obchůzkové činnosti ve městě Brně, jelikož se při své dozorové činnosti musí zabývat celou šíří problematiky regulace reklamy v rámci Jihomoravského kraje, nikoliv pouze místní regulací stanovenou dotčeným nařízením ve městě Brně,“ uvedla pro Radiožurnál Brindzáková.

„Jestliže Brno přijalo tuto místní právní úpravu, lze očekávat, že prvotní dohled bude prováděn jeho zvláštním orgánem, tedy městskou policí,“ dodala.

Městská policie ale žádný takový úkol od magistrátu nedostala. A na živnostenský úřad se zatím nikdo s podnětem neobrátil. Nové nařízení má podle kritiků i další chyby.

„Konkrétně to znamená, že na některých sídlištích je významně vyšší míra ochrany, než na centrální části Brno-střed, kde se nachází městská památkové rezervace, i ochranná zóna a mělo by to být naopak,“ popisuje Svatopluk Bartík, bývalý radní Brna-středu za hnutí Žít Brno, který se problému reklamy dlouhodobě věnoval a který se zasadil třeba o vznik manuálu dobré praxe reklamy a označování provozoven.

Rozdávání letáků je například zakázané ve čtvrtích Bohunice a Starý Lískovec. V městské památkové rezervaci ne.

„Koná se tady spousta společenských a kulturních akcí, navíc centrum žije kavárnami, obchody a restauracemi, takže jsme velmi pečlivě zvažovali, abychom neomezovali podnikání a nenarušovali jednotlivé akce,“ vysvětluje mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová.

Bartík už vyzval vedení Brna, aby zvážilo úpravu nařízení. Primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL) řekl, že chce s kolegy změny projednat.

Přesto přijetí pravidel považuje za důležitý první krok. Zatím za jejich porušení hrozí napomenutí, odstranění reklamy nebo pokuta až do dvou milionů korun.

Zákaz šíření reklamy po dobu 24 hodin: Plakáty, s výjimkou plakátů o maximálních rozměrech 594 x 841 mm (formát A1), letáky, navštívenky, brožury, katalogy, reklamní periodický tisk a jiné obdobné propagační materiály šířené neadresně.

Reklamní převleky, do nichž jsou oblečeny osoby či zvířata.

Tabule, tyče, pulty, vlajky či jiné konstrukce, ať pohybující se, nesené, či opřené, dále upoutané balóny nebo jiné tvary a plovoucí předměty.

Dopravní prostředky, u nichž je hlavním účelem jízdy, plavby nebo letu šíření reklamy.

Dopravní prostředky (včetně přívěsných vozíků, přívěsů apod.) umístěné na veřejně přístupném místě za účelem šíření reklamy.

Dodatečné konstrukce na motorových dopravních prostředcích.

Zařízení šířící reklamu zvukem či obrazem, s výjimkou rozhlasového a televizního vysílání.

Převěsy a plachty z jakéhokoliv materiálu, kromě těch, které jsou umístěny na stavebním lešení stojícím na přiléhající komunikaci po dobu provádění stavebních prací na objektu, který kryjí, pokud tyto převěsy a plachty zároveň zobrazují tento objekt a plocha vlastní reklamy nečiní více než 12 m2 vnější viditelné plochy převěsu nebo plachty. V případě reklamy nepravidelného tvaru musí být reklama vložena do pravoúhlé plochy o rozměrech maximálně 12 m2.