Jak pomoci přetíženým pohotovostem? Mohl by se třeba zvýšit poplatek, dnes je to 90 korun

Pohotovostní služby v českých nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních jsou přetížené, tvrdí ministerstvo vnitra. Začalo proto řešit, jak jim ulevit. Jednou z variant je třeba navýšení současného regulačního poplatku při návštěvě pohotovosti pro neakutní pacienty. Komentátor Seznam Zpráv Martin Čaban ale upozorňuje, že by to vyvolalo bouřlivou debatu ve Sněmovně srovnatelnou s tím, jak se hlasovalo o snížení mimořádné valorizace důchodů. Praha 12:47 4. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi začali platit regulační poplatky v lednu 2008 (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvo zdravotnictví zatím zkoumá možná řešení nadužívání pohotovostních služeb. Podle resortu vedou přetížené pohotovosti ke zhoršení péče pro pacienty, kteří akutní pomoc skutečně potřebují. Zatím se ale problematice věnuje ministerstvo jen formou odborné diskuse. Ta se týká mimo jiné i toho, jestli by bylo možné rozlišit osoby, které přicházejí na pohotovost s akutním a neakutním problémem.

Lidé zneužívají urgentní příjmy, míní Válek. Chce zavést regulační poplatky Číst článek

„Tyto změny budou v momentě, kdy bude jasné, že by se zvýšila dostupnost lékařské péče. Naší hlavní motivací je primárně zkrátit čekací doby pacientů a zvýšit dostupnost akutní zdravotní péče. Chceme řešit urgentní příjmy i pohotovostní službu, která patří pod kraje. Spolu s Asociací krajů to teď intenzivně řešíme a věřím, že se v řádu týdnů či měsíců dobereme nějakého výsledku,“ říká mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Jednou z variant, jak stávající přetížení řešit, by mohlo být také zdražení současného poplatku za návštěvu pohotovosti. Aktuálně lidé zaplatí 90 korun. Premiér Petr Fiala (ODS) ale vyloučil, že by se vláda chystala zavádět nový poplatek.

„Jenom si připomeňme, že na pohotovosti ty poplatky jsou. “ Petr Fiala

„Jenom si připomeňme, že na pohotovosti ty poplatky jsou. Čili nejde o nějaké zavádění poplatků, jde spíš o odbornou debatu nad tím, jak zajistit efektivitu a vyhovět požadavkům lékařů, kteří na pohotovosti slouží. Jednoznačně mohou vyloučit, že by naše vláda přemýšlela a vůbec debatovala o nějakých regulačních poplatcích ve zdravotnictví,“ řekl Fiala.

Poplatek může odradit

Zvýšení poplatku na pohotovosti se zvažovalo už v minulosti.

„Toto může třeba odradit někoho, kdo si na pohotovost jde nechat předepsat lék na tlak, který používá pravidelně a zrovna mu došel. Částka 200 nebo 300 korun ho od toho může odradit. Příště by lépe plánoval, došel si za svým praktickým lékařem a nešel s touto žádostí na urgentní příjem. Ten k tomu opravdu není určen,“ říká předseda Asociace českých a moravských nemocnic a ředitel Nemocnice Prachatice Michal Čarvaš.

Pražské dětské pohotovosti jsou přeplněné, čeká se i osm hodin. ‚Cestu do nemocnice zvažte,‘ vyzývá lékař Číst článek

„Spíš než o zavádění nových poplatků se můžeme bavit třeba o jejich rozšíření například pracovní dobu. To znamená, že by se platily, když někdo s takovým problémem na urgentní příjem přijde v pracovní době. Případně také o zvýšení hodnoty. Poplatek je už přes 10 let 90 korun a hodnota 90 korun je v dnešní době trochu jiná, než byla,“ upozorňuje primář oddělení urgentního příjmu zlínské Krajské nemocnice Tomáše Bati Michal Pisár.

Češi začali platit regulační poplatky v lednu 2008. U lékaře to bylo 30 korun, za každou položku na receptu, za den v nemocnici 60 korun a za pohotovost 90 korun.

Jednotlivé poplatky se časem měnily a zanikaly. Naposledy skončila v lednu 2014 povinnost třicetikorunových poplatků v ambulancích a lékárnách. Zůstal tak jen poplatek 90 korun na pohotovosti.

S banalitou na pohotovost?

Podle komentátora serveru Seznam Zprávy Martina Čabana je mluvit o zneužívání nebo nadužívání péče „poměrně drsné“. Ve skutečnosti podle něj lidé buď nevyhodnotí správně svůj zdravotní stav, nebo zkrátka využívají systém tak, jak je nastaven, v zájmu svého pohodlí.

Místo dvaceti kilometrů jen šest. V Aši jednají o tom, že by lidé jezdili do německé nemocnice, mají to blíž Číst článek

Čaban připouští i to, že součástí problému je i nedostatek pediatrů a praktických lékařů v některých okresech Česka. „Problém je, když někdo nemůže sehnat svého praktického lékaře. Pak samozřejmě shání lékařskou péči, jak se dá, včetně toho, že chodí s banalitami na pohotovost,“ říká.

Schválení úprav regulačních poplatků by podle Čabana bylo složité i ve Sněmovně.

„Teď jsme viděli, co se ve Sněmovně dokáže dít kvůli jednorázové úpravě valorizací důchodů, což není žádné hluboké systémové opatření. Opozice je ochotná Sněmovnu blokovat a dělat obstrukce. Nemám pochybnosti o tom, že pokud by došlo na sněmovní debatu o regulačních poplatcích, tak bychom se opět dočkali toho sněmovního pekla, které jsme viděli teď. Takže já to nepovažuji za průchodné,“ uzavírá Čaban.