Chtěl utéct na Západ, v Československu ho zadrželi. Soud Němce po 42 letech rehabilitoval

Českobudějovický okresní soud ve čtvrtek rehabilitoval občana bývalé Německé demokratické republiky Dietera Kolbeho. Zadrželi ho v roce 1976 v Československu při pokusu o emigraci na Západ. Ve vazbě strávil 13 dní, než ho vyhostili zpět do vlasti. Podle soudu tak občana NDR nezákonně omezili na svobodě. Jde o první takové usnesení vynesené v České republice. České Budějovice 15:07 10. května 2018 Osmasedmdesátiletý Kolbe se soudního jednání neúčastnil, na snímku je Kolbeho obhájce Lubomír Müller.

„Paní soudkyně dnes jednoznačně vyjádřila, že pan Kolbe má nárok na soudní rehabilitaci, že jsou k tomu splněny všechny podmínky a že podání takového návrhu není nijak časově omezeno," řekl Kolbeho obhájce Lubomír Müller.

Doplnil, že usnesení má pro postiženého především formu morální satisfakce. Podle něj má ale Kolbe také nárok na zanedbatelnou finanční kompenzaci. „Činí 2500 korun za měsíc nezákonného věznění, což v přepočtu znamená asi dvě eura na den," řekl obhájce.

Chtěl emigrovat, ve vazbě strávil 13 dní

Osmasedmdesátiletý Dieter Kolbe, který se čtvrtečního soudního jednání neúčastnil, 4. října odcestoval z Drážďan, kde žil. U Hřenska vstoupil nelegálně do ČSSR a neměl s sebou povolení k vycestování ze své země.

Kolbe pak přes Prahu a České Budějovice mířil k hranicím s Rakouskem. Ve vlaku do stanice Rybník na Českokrumlovsku jej zadržela tehdejší hlídka pohraniční stráže a od 5. října strávil následných 13 dní ve vazbě.

Kolbe se tehdejším bezpečnostním složkám ČSSR při zadržení přiznal, že chce emigrovat. Uvedl, že v Německé spolkové republice žili všichni jeho sourozenci a on několikrát žádal o vystěhování na Západ. Československo jej po třináctidenní vazbě vydalo zpět do NDR, kde jej soudy poslaly na dva roky do vězení.

Müller uvedl, že podobných případů v Československu byly stovky. Připustil, že podobně postižení občané tehdejší Německé demokratické republiky budou rovněž žádat o rehabilitaci soudní cestou. V nejbližší době takto budou své případy řešit další dva Němci u soudů v Karlových Varech a v Prachaticích.