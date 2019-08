Rehabilitačnímu centru Rehafit hrozí bankrot. Podle vedení za to může neuhrazená péče od pojišťovny

„Začalo to poruchou vidění, pokračovalo ztrátou rovnováhy. Další problémy se následně přidávaly,“ vzpomíná paní Ivana Rosová na první projevy roztroušené sklerózy. Nemoc je součástí jejího života už 40 let. Posledních 10 let je na vozíku.

Rosová vyzkoušela několik typů léčby, její tělo na ni ale nereaguje. „Ta choroba spočívá v tom, že se nám rozpadá bílkovinový obal kolem nervů. Léčba může zbrzdit rozpad myelinu, nicméně já už tam žádný nemám. Mám zpřetrhané nervové dráhy, proto jsem rezistentní. A je to tím, že už jsem prostě nemocná moc dlouho,“ vysvětluje paní Ivana. Hybnost jí tak pomáhá udržovat rehabilitace. Absolvuje ji zhruba dvakrát týdně.

Podobně jako ona centrum Rehafit využije asi 150 těžce hendikepovaných lidí týdně. Z devadesáti procent jde o klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Teď jim hrozí, že si budou muset hledat nové místo. Centrum se totiž dostalo do finančních problémů, a to prý kvůli tomu, že mu pojišťovna odmítla doplatit poskytnutou péči za loňský rok.

„Nebylo nám proplaceno 300 tisíc korun a zároveň nám bylo odečteno navrácení dalších 200 tisíc. Takže celková ztráta je 500 tisíc, což je pro naše centrum likvidační,“ říká jeho ředitelka Pavlína Zvelebilová.

Podle Zvelebilové mohou finanční potíže centra znamenat konec jeho činnosti. „Finančně končíme s našimi rezervami teď v srpnu. Bohužel jsme museli přistoupit k regulačním omezením v rámci pacientů, a pokud nedojde k proplácení služeb, tak budeme muset péči omezit,“ konstatuje ředitelka.

Navýšení úhrad

Podle mluvčího VZP Vlastimila Sršně ale centrum Rehafit patří mezi čtyři nejlépe hrazená zařízení svého druhu v Česku. Rehafit má podle něj v průměru čtyřikrát větší úhradu než ostatní centra v Česku kvůli náročnosti svých pacientů. „V rámci dohodovacího řízení na příští rok dochází u všech rehabilitačních center k dalšímu navýšení úhrad,“ říká Sršeň.

I ředitelka Zvelebilová přiznává, že úhrady jsou vysoké. Na jednoho pacienta od VZP dostává ročně asi 14 tisíc korun. Pořád to ale nestačí na péči, kterou pacienti potřebují. „V našem případě to vychází na 20 až 25 návštěv ročně, což je zhruba dvakrát na měsíc. To je pro člověka s těžkým handicapem pohybujícího se trvale na vozíku nevyhovující. Ti pacienti potřebují chodit aspoň dvakrát v týdnu, protože mají spastické a bolestivé končetiny.“

Situaci centra řeší i městská část Praha 14. Konkrétně Černý Most, kde centrum sídlí, je totiž jednou z oblastí, kde jsou magistrátní bezbariérové domy. „Pokud je tady 300 vozíčkářů a zároveň jediné centrum, které poskytuje rehabilitaci, tak je pro nás klíčové ho udržet. Pro mě je naprosto nepochopitelný limit 20 hodin na rok, který má VZP na jednoho vozíčkáře,“ myslí si tamní starosta Radek Vondra z TOP 09.

V případě nouze je podle Vondry městská část připravená centru poskytnout půjčku nebo mimořádnou dotaci. Pokud by se Rehafit nakonec skutečně zavřel, zajistila by VZP pacientům péči v jiných zařízeních.

Jenže třeba pro paní Ivanu Rosovou by to znamenalo dojíždět do centra Prahy. „Než bych se tam dostala… Ta cesta samotná je pro mě hrozně vyčerpávající. Tam bych si taky zacvičila, ale než bych se dostala zpátky, tak ten účinek celý pomine,“ říká.

Centrum kvůli situaci zvažuje právní kroky proti Všeobecné zdravotní pojišťovně. Ta ročně dává na ambulantní rehabilitaci asi miliardu a 600 milionů korun.