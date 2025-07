Řehka odmítl Ružičkovo nařčení, že armáda sleduje opoziční politiky. Dokumenty vznikly v rámci cvičení

Náčelník generálního štábu Karel Řehka odmítl, že by česká armáda sledovala občany nebo politickou opozici. Ohradil se tak proti tvrzení poslance opozičního ANO Pavla Růžičky. Ten druhým měsícem obviňuje Řehku z toho, že dal vojákům za úkol sbírat informace na opozici a kritiky armády. Na kauzu upozornily Seznam Zprávy. Podle Řehky poslanec vytrhl z kontextu informace o interním vojenském cvičení. Praha 21:03 28. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec podle Řehky účelově zveřejnil jen část dokumentů a tím celou věc vytrhl z kontextu (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Poslanec hnutí ANO Pavel Růžička už několik týdnů na sociálních sítích obviňuje šéfa armády Řehku z toho, že nařídil vojákům, aby sledovali občany a opoziční politiky. Své tvrzení podepřel několika interními dokumenty armády. Podle Řehky šlo ale o podklady k armádnímu cvičení, poslanec podle něj účelově zveřejnil jen část dokumentů a tím celou věc vytrhl z kontextu.

„Kategoricky popírám, že by velení Armády České republiky někdy nařizovalo informačním a kybernetickým silám, aby kohokoliv sledovaly, zakládaly nějaké složky nebo se nějak zapojovaly do ovlivňování našich občanů,“ uvedl Řehka. Popsal, že armádní kybernetické síly na jaře dělaly cvičení, kde se učily analyzovat voličské skupiny.

Armáda pod vedením @karel_rehka sbírala informace na politiky a dělala analýzu české politické scény. Nyní se vymlouvají, že šlo jen o cvičení, ale analytici museli komunikovat prostřednictvím šifrované aplikace Signal. Díky všem vojákům, kteří proti tomuto zadání protestovali. pic.twitter.com/YaU7CvA5xa — Pavel Růžička (@ruzickapavel70) July 12, 2025

„Veškerá data, která jsme v tomto úkolu sbírali a analyzovali, pochází z veřejně dostupných zdrojů. Mezi ty hlavní patří Český statistický úřad, průzkumy veřejného mínění, které jsou publikovány veřejně, a dále média,“ popsal velitel kybernetických sil generál Radek Haratek.

„V krizi by jedním z úkolů armády byla i strategická komunikace a museli bychom čelit třeba i tomu hybridnímu působení. A pokud se na to nebudeme připravovat, pak to nebudeme schopni dělat,“ doplnil Řehka.

‚Zahlazení stop‘

Poslance Pavla Růžičku Radiožurnál oslovil v pondělí znovu a na svých tvrzeních o zneužití armády dál trvá. „Teď se jasně ukazuje, že potřebovali čas na to, aby zahladili stopy a opatřili si nějakou výmluvu, to je úplně evidentní,“ uvedl poslanec.

Šéf armády Řehka také řekl, že interní dokumenty armády poslanci vynesl někdo z vedení ministerstva obrany. Jeden z dokumentů podle něj měl dostat jen velmi úzký okruh lidí ve vedení ministerstva. Dříve pro Seznam Zprávy přiblížil, že to byli dva náměstci ministryně obrany. Tyto úniky informací se podle něj dějí opakovaně.

„S materiály přišly do styku mnohem dříve pravděpodobně i desítky osob v armádě. Jak je patrné ze sociálních sítí, pan poslanec Růžička navíc o těchto záležitostech psal již na konci května, tedy před 9. červnem, kdy podklady byly předloženy náměstkům ministryně,“ uvedl za ministerstvo obrany mluvčí David Šíma.

Během uplynulých tří let jde už o několikátou neshodu mezi vedením ministerstva a generálního štábu. Poprvé se jejich spory dostaly na veřejnost předloni na jaře, kdy kvůli nim chtěl Řehka rezignovat.