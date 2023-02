Ať už válka dopadne jakkoli, Rusko bude vůči nám stále nepřátelské, říká náčelník generálního štábu

Je 24. února – a je to přesně rok od zahájení invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Armáda tam vtrhla brzy nad ránem, kdy lidé ještě spali. Náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka opakovaně řekl, že válka na Ukrajině je pro celou naši společnost velký budíček. Mohla by se podle něj válka rozšířit směrem na Západ? A jak se za tento rok změnila česká společnost? Ranní interview Praha/Kyjev 11:37 24. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náčelník Generálního štábu AČR, generál Karel Řehka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak hodnotíte současnou situaci na Ukrajině z vašeho vojenského pohledu?

Z mého vojenského pohledu ta válka bohužel nemá v tuto chvíli rychlé řešení. Přestože bychom si všichni přáli, aby to ukončila nějaká diplomatická jednání, v tuto chvíli na to nejsou podmínky.

Z vojenského hlediska teď žádná strana není v pozici, aby rychle dosáhla svých deklarovaných cílů. Válka bude nějakou dobu trvat, zdůrazňuje generálmajor Karel Řehka

Z vojenského hlediska také teď žádná strana není v pozici, aby rychle dosáhla svých deklarovaných cílů, takže válka bude zřejmě nějakou dobu trvat. A co hodnotím dále, je to, že výsledek, ať už bude jakýkoli, nám bohužel nezlepší bezpečnostní situaci.

Jaké řešení konce konfliktu by podle vás mělo být?

V ideálním případě by to mělo být vítězství Ukrajiny a porážka Ruska. V tuto chvíli to nejde udělat jinak než vojenskou porážkou Ruska na bojišti, to by bylo optimální, měli bychom k tomu maximálně přispět.

Jak česká armáda ještě může pomoci té ukrajinské?

Česká armáda dělá, co může, tak jako celá společnost a celý stát. Pomáháme materiálně i výcvikem, tím pádem i morálně. Naši ukrajinští partneři vidí, že za nimi stojíme a že se jim snažíme pomáhat. Budeme v tom samozřejmě dál pokračovat.

Ve svém úterním projevu na velitelském shromáždění jste vyzval velitele, ať se aktivně připravují na boj. Obáváte se, že by se válka mohla rozšířit směrem na Západ?

Víte, nemůžete vyloučit žádnou variantu. Ale takhle to myšleno nebylo. Nebylo to myšleno tak, že válka by se teď okamžitě rozšířila. Ale jde spíš o to, že ať už válka dopadne jakkoli, Rusko, podle všeho, co teď vidíme, bude vůči nám stále nepřátelské, pravděpodobně bude agresivnější a méně předvídatelné.

A to, co jsme si tady celou dobu namlouvali, že velká válka v Evropě nehrozí, neplatí. Střet mezi Ruskou federací a Severoatlantickou aliancí, jíž jsme součástí, nelze vyloučit. Teď se nemůžeme bavit o tom, jestli to bude za měsíc nebo příští rok, ale musíme se taky bavit o tom, jestli něco takového může hrozit za pět nebo deset let... A tak dlouho trvá příprava obrany státu. Ještě daleko déle.

Jak se za ten rok změnila naše společnost? Co válka na Ukrajině ukázala? Je třeba patrný zvýšený zájem o aktivní zálohy nebo se mění výcvik vojáků?

Myslím si, že jestli je na válce něco pozitivní, tak to, že to byl velký budíček. A myslím si, že princip odložené potřeby, tzn. „velká válka nehrozí, nemusíme nic dělat a začneme se chystat, až uvidíme, že něco takového hrozí“ – to neplatí, nikdy to neplatilo. My si to teď připouštíme všichni, to je rozhodně dobře.

Na začátku války jsme viděli větší zájem o vstup do armády nebo do aktivních záloh, i když to se časem zase stabilizuje. Co si více uvědomujeme, je to, že obrana země není jenom o armádě, armáda je jedním z nástrojů. Obrana země ve velké krizi se týká celého státu a celé společnosti. A myslím si, že to uvědomění je teď trochu větší.

Česko jako jedna z prvních zemí poskytla velkou materiální pomoc Ukrajině. Jak se za tu dobu změnila naše pozice v tomto konfliktu, stoupl nějak význam Česka?

Myslím si, že význam Česka byl velký od začátku. Možná to nebylo tak vidět, protože řada věcí se dělá v neveřejném režimu nebo utajovaně, ale od začátku je náš kredit obrovský, protože jsme byli schopni reagovat rychle. A vůči třeba našemu HDP, počtu obyvatel nebo velikosti našeho státu jsme významným přispěvatelem a ukrajinská strana i mezinárodní partneři si to uvědomují.