Úřady při šetření havárie na Bečvě chybovaly, vyplývá z vyšetřování komise. Kritizovala odběr vzorků

Sněmovní komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě zkritizovala postup při odběru i analýze vzorků vody a ryb bezprostředně po loňské havárii. Podle poslanců nedostatečně koordinovaly kroky vodoprávní úřad Valašského Meziříčí a Česká inspekce životního prostředí. Uvedli to v závěrečné zprávě, kterou má agentura ČTK k dispozici. Otrava přesně před rokem poničila biotop na 40 kilometrech řeky. Aktualizujeme Praha 11:40 20. 9. 2021 (Aktualizováno: 12:17 20. 9. 2021)

V den havárie podle komise mimo jiné pochybil pracovník Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Brno, který dostal informace od pracovníka vodoprávního úřadu a inspektora Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Olomouc, nevyjel však na místo havárie.

Měl přitom podle komise informace, že jde o havárii většího rozsahu s úhynem ryb a že pravděpodobný původce znečištění je v jeho místní příslušnosti. Zástupce Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Brno situaci konzultoval telefonicky.

Také samotný odběr vzorků nebyl podle komise dostatečně koordinován. V den havárie byl odebrán pouze jeden, avšak ne z potenciálně rizikových výustí. Jako problematické se ukázalo i bezprostřední vyhodnocení vzorků, míní poslanci.

Ministr životního prostředí Richard Brabec z ANO zprávu odmítl komentovat, dokud nebude oficiálně zveřejněná na webu Poslanecké sněmovny.

Na twitteru později kritizoval jak sněmovní vyšetřovací komisi, tak zprávu samotnou. „Je s podivem, že média mají k dispozici zpolitizovanou zprávu zpolitizované sněmovní vyšetřovací komise dříve, než je oficiálně zveřejněna. To je jasným důkazem, že jde o politické zadání načasované těsně před volbami,“ napsal.

@RibraRichard Přidávám ještě jeden šokující detail: jde o první sněmovní vyšetřovací komisi, která byla ustanovena k živému policejnímu spisu! Další jasný důkaz toho, co jsem řekl, že jde o politické zadání se snahou ovlivnit volby🇨🇿.

Doporučená opatření

Sněmovní komise doporučila celorepublikovou inventarizaci a digitalizaci kanalizačních soustav, především těch s potenciálním rizikem vzniku ekologické havárie.

K chybám při odběrech kontaminované vody podle zjištění poslanců vedla skutečnost, že neexistuje jasná elektronická evidence kanalizací, především těch kolaudovaných v minulém století.

Na vybraných místech řek doporučila komise nainstalovat jednoduchá monitorovací zařízení, která by snímala změny kyselosti vod a eletrovodivost, tyto údaje by se trvale archivovaly.

Vodoprávní úřady by měly mít podle komise pro efektivní šetření havárií na vodních tocích v prvních dnech havárie vypracovaný seznam zdrojů znečištění a způsob vnosu do vodních toků, které spadají do jejich příslušnosti.

Seznam by měl zahrnovat odtoky z průmyslových čistíren odpadních vod, výtoky z kanalizace, odpady z velkochovů zvířat, jatečního hospodářství, přepady z dešťových zdrží, odtoky z dešťových zdrží, splachy z komunikací, zemědělské znečištění, průsaky z úložiště hnoje, včetně skládek, znečištění z přítoků, kalová pole, odtoky splaškových vod z rekreačních aktivit, lodní dopravy a vodních sportů, hausbóty, vypočítává dokument.

Izabela Niepřejová

@Isobel_Izabela Zpráva sněmovní vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě mimo jiné konstatuje, že v den havárie byl na místě pouze jeden pracovník České insp. živ. prostředí.



"Rovněž ze získaných podkladů vyplývá, že v den havárie nebyly odebrány vzorky z žádné potenciálně rizikové výusti." 3 12

Preciznější by měly být také metodické pokyny a postupy v nich obsažené by měly jasně stanovené zodpovědné osoby trénovat.

Pro obdobné havárie lze také doporučit případné zvážení vyhlášení krizového stavu, uvádí závěrečná zpráva.

V případě legislativních opatření komise uvítala snahu o přípravu novely vodního zákona, která by řešila zjištěné nedostatky. Přesně specifikovaná by v něm měla být havárie mimořádného rozsahu. Zákon by měl podle poslanců také stanovit vyšší sankce za neohlášení havárie nebo nečinnost při havárii.

Potřeba je podle nich jasně stanovit, že náklady na zneškodňování havárie i nápravná opatření je povinen uhradit původce havárie. V této souvislosti upozornili na v praxi neuplatňované uložení nápravných opatření podle zákona o ekologické újmě.

Kauza Bečva

Ekologická havárie, která se stala 20. září loňského roku, poškodila podle rybářů řeku na 40 kilometrech, uhynulo 40 tun ryb.

Policie v červnu obvinila právnickou a fyzickou osobu z oblasti Rožnova pod Radhoštěm pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí a z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

Obviněnými jsou společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm a její ředitel Oldřich Havelka.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v areálu i čištění odpadních vod, odcházejí z něj kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy.

Stížnosti obviněných proti usnesení o zahájení trestního stíhání státní zástupce odmítl jako nedůvodné.

Vyšetřování kauzy otravy řeky Bečva nicméně bude mít zpoždění. Krajské státní zastupitelství v Ostravě musí přezkoumat vyšetřování kauzy otravy ryb v řece Bečva. Podnět podala obhajoba, jak minulý týden informoval server iROZHLAS.cz. Práce kriminalistů tak může nabrat až dvouměsíční zpoždění.