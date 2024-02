Řeka si v Ústí nad Orlicí razí vlastní cestu. Podemleté břehy ohrožují cyklostezku a další stavby

Voda z rozvodněné Tiché Orlice poškodila břehy na několika místech v Ústí nad Orlicí. O nápravu se musí postarat majitelé okolních nemovitostí. Břehy jsou ale podemleté i blízko místní cyklostezky a ohrožují i sloup vysokého napětí. Ústí nad Orlicí 14:02 22. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tichá Orlice v Ústí nad Orlicí podemlela břehy | Foto: Barbora Soukupová | Zdroj: Český rozhlas

Tichá Orlice se podemlela část břehu v ústecké části Kerhartice, dokonce se kus odlomil.

Obleva a deště v Ústí nad Orlicí rozvodnily Tichou Orlici a ta na několika místech podemlela břehy, což ohrožuje okolní nemovitosti

„Stojíme na vodním díle, které tady vytvořil Pardubický kraj k ochraně silnice. Je vidět na zpevnění břehu, že ta řeka po poslední povodni tady měla sílu, že část tady toho porušila. Pardubický kraj už to teď ví a opraví,“ ujišťuje Tomáš Kopecký, vedoucí Odboru životního prostředí města Ústí nad Orlicí.

Před velkou vodou byla Tichá Orlice poloviční, odhaduje Kopecký. „Při povodni vzala řeka zhruba dvacet třicet metrů břehů. Přiblížila se ke sloupu vysokého napětí,“ upozorňuje.

Sloup je majetkem distributora elektrické energie, který si ho musí sám ochránit. Tichá Orlice je totiž přirozený vodní tok a jeho správce Povodí Labe tuto povinnost nemá.

Tichá Orlice v Ústí nad Orlicí podemlela břehy a ohrožuje okolní nemovitosti i stožár vysokého napětí | Foto: Barbora Soukupová | Zdroj: Český rozhlas

„Podle vodního zákona vlastníci pozemků a nemovitostí sousedící s tímto vodním tokem musí vodní tok na svém pozemku snést a strpět to, že vodní tok může měnit hranice svého koryta. V případě, že si chtějí své pozemky nebo další zařízení nebo nemovitosti ochránit, mohou to udělat na vlastní náklady s tím, že si to sami projednají na vodoprávním úřadu a seženou si všechna příslušná povolení,“ shrnuje mluvčí státního podniku Hana Bendová.

Ochranu sloupu v Kerharticích už distributor plánuje. „Řešením by bylo prodloužení zpevnění břehů. My se budeme snažit samozřejmě zajistit stožár co nejdříve, a to po dohodě s Povodím Labe a po dohodě s městem. Pak musíme postupovat dle zákona a nejprve vyhlásit příslušná výběrová řízení na projektanta a zhotovitele,“ doplňuje mluvčí společnosti ČEZ Šárka Beránková.

Poblíž cyklostezky

Voda rozšířila koryto řeky i na další část toku Tiché Orlice u cyklostezky mezi Ústím nad Orlicí a Libchavami, tedy kousek od městského stadionu.

Koryto Tiché Orlice se výrazně přiblížilo k cyklostezce | Foto: Barbora Soukupová | Zdroj: Český rozhlas

„Tady máme krásně utržený břeh řeky až k cyklostezce. Koukám, že to pokračuje dál. Od minulého týdne je to blíž a blíž,“ popisuje situaci Kopecký.

Cyklostezka je majetkem svazku obcí Orlicko-Třebovsko, který už jedná s Povodím Labe a pracuje na nápravě.

„Byla učiněná vzájemná dohoda, že v jarních dnech, až proud řeky dovolí zahájit vlastní stavební práce, bude narušený břeh doplněn a zpevněn kamením. Díky této úpravě bude cyklostezka dostatečně ochráněna,“ plánuje předseda svazku a starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek (Sdružení Oušťáci).

Podle Hany Bendové z Povodí Labe jsou podobné případy právě na řece Orlici běžné a majitelé okolních pozemků musí dbát zvýšené opatrnosti a případně své nemovitosti v souladu se zákonem ochránit.