Přezkum reklamy na Čapím hnízdě chyby nenašel. Nejvyšší státní zastupitelství přesto zvažuje kontrolu

Vrchní státní zastupitelství v Praze dokončilo přezkum reklamní větve kauzy Čapí hnízdo. V rozhodnutí o odložení případu nenašlo žádné další chyby, uvedla pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál tamní státní zástupkyně Kateřina Weissová. Kauza kolem šéfa hnutí ANO Andreje Babiše by tak mohla jít definitivně k ledu. Zasáhnout do ní může už jedině nejvyšší státní zástupce, ten to ovšem nevylučuje. Vyžádal si podklady, nařídit by mohl kontrolu skončené věci.

