Před Stanjurou prověřila reklamu na Čapím hnízdě i Schillerová. Bez zjištění, přesto ji chtěla opět prošetřit

K žádnému pochybení nedošlo. K tomuto závěru dospěli v roce 2019 kontroloři ministerstva financí, kteří prověřovali postupy úředníků z finanční správy kvůli reklamě na Farmě Čapí hnízdo. Vyplývá to z protokolu, který má iROZHLAS.cz k dispozici.

Úředníci tehdy řešili německý podnět z roku 2014. Ten naznačoval možné daňové nesrovnalosti s reklamou na farmě ze svěřenských fondů expremiéra Andreje Babiše (ANO).

Ačkoliv podle závěrů byl postup úředníků „efektivní“, resort pod vedením Aleny Schillerové (ANO) přesto doporučil prověřit veškerá reklamní plnění u firem z Agrofertu.

Loni na podzim prověrku spojenou s reklamou na farmě nařídil také současný ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Ta se zaměřila na jinou část práce berních úředníků. A dvě „pochybení" odhalila. Praha 5:00 3. června 2023

„Jedná se o cílenou dohlídku. Předmětem kontroly je správnost a úplnost postupů správce daně při prověřování podnětu,“ stojí hned v úvodu dokumentu z kontroly z roku 2019, který iROZHLAS.cz získal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Zmíněným podnětem, na který se kontroloři resortu financí zaměřili, je myšleno oznámení z konce roku 2014, které českým úřadům zaslala německá finanční správa.

Tehdy těsně před Vánoci dorazil na Generální finanční ředitelství v Praze podnět z finančního úřadu v Saské Kamenici. Obsahoval smlouvu o reklamě uzavřenou mezi Agrofertem Deutschland a Farmou Čapí hnízdo. O řadu let později o tom informoval server Echo24.

Němci tehdy dokumenty do Česka poslali v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. Jak vyplývá z protokolu, nepožadovali žádné provedení šetření ani jinou zpětnou vazbu. Bylo tehdy jen na pražských berních úřednících, jak s informací naloží.

Nedoměřená daň

Podnět tehdy putoval přes několik úřadů – z Generálního finančního ředitelství přes Finanční úřad pro Středočeský kraj a Finanční úřad pro hlavní město Prahu – na územní pracoviště pro Prahu-Jižní Město. Jeho pracovníci zahájili kontrolu přímo v sídle společnosti IMOBA, pod kterou farma patřila, v polovině března 2015. A ačkoliv daňové řízení tehdy zahájili, žádnou daň nedoměřili a ani se neobrátili na orgány činné v trestném řízení.

Jenže o několik let později, na konci roku 2018, policie začala možné daňové úniky na farmě prověřovat. Farma totiž v letech 2010 až 2013 žila výhradně díky příjmům z reklamy, kterou nakupovaly pouze dceřinky Agrofertu.

V roce 2020 se reklamou začala znovu zabývat také finanční správa, tentokrát Specializovaný finanční úřad. Čtyřem firmám z koncernu Agrofert nakonec úředníci daň doměřili.

Podle Lagronové to bylo tehdy na základě ukončené prověrky kontrolorů z ministerstva financí z roku 2019, které tehdy vedla Schillerová. A to ačkoliv žádné pochybení tehdy nekonstatovali.

„Z dohlídky vyplynulo, že předmětný podnět byl prověřen ve lhůtě tří měsíců od jeho obdržení a v prověření podnětu nebyly zjištěny žádné zbytečné průtahy. Nicméně na základě této dohlídky bylo Generálnímu finančnímu ředitelství doporučeno ze strany ministerstva financí prověřit veškerá reklamní plnění u subjektů holdingu Agrofert,“ uvedla pro iROZHLAS.cz.

Ani šetření policistů a státních zástupců, ani doměření daně není ukončené. Ve druhém případě se dceřinky Agrofertu proti vyměřené dani bránily a obrátily se na Odvolací finanční ředitelství. V policejní větvi případ po odložení otevřelo Vrchní státní zastupitelství s tím, že je mimo jiné stěžejní počkat právě na výsledek doměření daně.

Kontrola Schillerové

Během kontroly v roce 2019, kterou úřad zahájil ještě pod vedením šéfky státní kasy Schillerové, úředníky zajímalo právě to, jak finanční správa naložila s podmětem. Výsledek? K žádnému pochybení nedošlo. „Lze konstatovat, že v prověřováním podnětu nebyly zjištěny žádné zbytečné průtahy,“ napsali kontroloři v závěru.

Berní úředníci podle nich nezkoumali adekvátnost částky za poskytnutou reklamu, neviděli v tom ale žádný velký problém. „Cena, která byla mezi smluvními stranami (…) sjednána, byla spíše vyšší, než která by byla sjednána mezi nespojenými osobami,“ připustili. Hned ale dodali, že i kdyby byla nižší, základ daně by to nijak nezměnilo.

Postup úředníků proto kontroloři zhodnotili jako efektivní. „Místní šetření (…) bylo vhodně zvoleným nástrojem pro získání potřebných informací v souladu se základními zásadami správy daní,“ uzavřeli.

Z dokumentu ale také vyplývá, že kontroloři resortu financí práci svých kolegů z finančního úřadu na pražském Jižním Městě hodnotili s „ohledem na kapacitní problémy“. Finanční úřady v Praze tehdy trpěly nedostatkem pracovníků a nezvládaly kontrolovat firmy, které v metropoli měly často jen virtuální sídla.

Ředitel finančního úřadu, jehož zaměstnanci v roce 2015 reklamu prověřovali, sám „v obhajobě“ práce podřízených zmínil kapacitní potíže a také akci „pomoc Praze“. V rámci ní během půl roku v roce 2015 stovky finančních úředníků z regionů podpořily pražské kolegy.

Stanjurova dohlídka

Prověrku kvůli doměřování reklamy na farmě nařídil loni na podzim také současný ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Ten už se ale zaměřil na práci Specializovaného finančního úřadu, který začal reklamu prověřovat nejdříve v roce 2017 a pak na popud ministerstva financí během roku 2020. Výsledkem práce tohoto úřadu je doměření daně čtyřem firmám z koncernu.

Cílem kontroly podle současného ministra financí nemělo a ani nemohlo být zjišťování, kdo konkrétní firmy z holdingu Agrofert kontroloval a s jakým výsledkem. „Potřebuji jen vědět, že všechno proběhlo podle zákona a v řádných lhůtách, tak jak mělo,“ řekl loni na podzim po zahájení dohlídky Radiožurnálu.

Závěry prověrky popsal iROZHLAS.cz ZDE. Úředníci finanční správy podle nich mohli začít prošetřovat podezření kolem reklamy na Farmě Čapí hnízdo dříve, než k tomu reálně došlo. Od roku 2014 také berní úředníci začali vybírat ke kontrole firmy způsobem, který nebyl „natolik transparentní“, a není tedy možné říct, zda se zaměřovali na ty nejvíce rizikové.

Vedení koncernu Agrofert opakovaně uvedlo, že s reklamou na farmě bylo vše v pořádku. K důvodům, proč nesouhlasí s doměřením daně finanční správou, se nechtělo z důvodu probíhajícího řízení vyjádřit.

V první větvi kauzy Čapí hnízdo expremiér Andrej Babiš (ANO) stanul před soudem a vyslechl si osvobozující rozsudek. Státní zástupce se ale proti verdiktu odvolal a šéf hnutí ANO bude muset do soudních lavic zamířit znovu | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas