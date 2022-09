Policie pochybila při vyšetřování reklamní větve kauzy Čapí hnízdo, rozhodl úřad Bradáčové

Policie pochybila při vyšetřování reklamní větve kauzy Čapí hnízdo. Odložení případu není pravomocné. Ve středu o tom na webu informovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze, které v případu vykonávalo dohled. Policie nejprve případ smetla ze stolu s tím, že nemá dostatek důkazů. A tento verdikt později potvrdil i státní zástupce František Partík, který případ dozoroval. Aktualizováno Praha 13:12 7. 9. 2022 (Aktualizováno: 13:23 7. 9. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma - resort Čapí hnízdo (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V počáteční fázi dohledu bylo zjištěno pochybení policejního orgánu, které státní zástupce vykonávající dozor nenapravil. Jedná se o nesprávné určení okruhu poškozených subjektů,“ uvedla Kateřina Weissová, státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ).

„Byl vydán pokyn Městskému státnímu zastupitelství v Praze ke zjednání nápravy. Usnesení, jímž byla věc odložena, tedy není pravomocné,“ dodala s tím, že VSZ bude v případu nadále vykonávat dohled.

Reklamní větev vyčlenila policie v prosinci 2018 do samostatného šetření. Dceřinky Agrofertu si u farmy Čapí hnízdo objednávaly reklamní služby za desítky milionů korun. Farma si díky tomu v letech 2010 až 2014 přišla na 272 milionů korun. To vyvolalo podezření, že peníze ve skutečnosti nešly na reklamu, ale pomáhaly farmě splácet úvěr a firmám z holdingu snižovaly daně.

Z veřejně dostupných účetních závěrek farmy Čapí hnízdo vyplývá, že jí v období 2010 až 2014 poslal Agrofert sumy od 64,5 do 71 milionů korun ročně. Jak navíc upozorňuje posudek, který v roce 2014 pro policii vypracovala společnost Česká znalecká, kongresové centrum využívaly především společnosti z holdingu Agrofert. Reklama tak postrádala „elementární význam“.

Policie zjistila, že se reklama na farmě Čapí hnízdo skutečně objevila, problém byl ale její rozsah, a hlavně běžná cena. Ale jelikož neměli v ruce dostatek důkazů, že by cena nebyla obvyklá – a to ačkoliv pracovali s pěti znaleckými posudky – případ na konci června odložili. O měsíc později tento verdikt posvětil i dozorující státní zástupce.

Důkazy, se kterými policisté během vyšetřování mohli pracovat, server iROZHLAS.cz v minulosti podrobně popsal. Koncern Agrofert jakékoli pochybení dlouhodobě odmítá. „Jsme však přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem,“ uvedl mluvčí Pavel Heřmanský.

Není to poprvé, co Vrchní státní zastupitelství v Praze zasáhlo do kauzy Čapí hnízdo. Žalobci pod vedením Lenky Bradáčové v minulosti kontrolovali práci státního zástupce Jaroslava Šarocha v hlavní větvi kauzy Čapí hnízdo, v níž se řeší možný padesátimilionový dotační podvod. A konstatovali mimo jiné, že způsobil zbytečné průtahy v prošetřování.