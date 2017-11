Reklamy od dálnic mizí šnečím tempem. Je to složité, úředníci nestíhají, vysvětluje ministerstvo

Kdyby pokračovalo odstraňování reklamních poutačů stejným tempem jako v září a v říjnu, mohl by poslední nepovolený billboard zmizet někdy v roce 2020. Zákonná lhůta přitom uplynula už před dvěma měsíci, s koncem prázdnin.

Kolik billboardů jste od září odstranili? (Odpovědi krajských úřadů) Středočeský kraj: 0 Krajský úřad v období od září letošního roku do současné doby nevyzval žádného vlastníka reklamního zařízení umístěného v silničním ochranném pásmu silnice I. třídy k jeho odstranění. Seznam reklamních zařízení umístěných v silničním ochranném pásmu silnic I. třídy na území Středočeského kraje, zpracovává správce silnice, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Po jeho obdržení bude krajský úřad postupovat v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Předpokládáme, že seznam (pasport reklamních zařízení) nám bude postoupen v průběhu měsíce listopadu. Plzeňský kraj: 0 Žádné billboardy jsme zatím neodstranili, informaci o takto umístěných reklamních zařízeních dosud od ŘSD nemáme. Karlovarský kraj: 0 Doposud jsme od územního pracoviště Ředitelství silnic a dálnic ČR neobdrželi žádný podnět na odstranění reklamního zařízení, které by se vyskytovalo v ochranném pásmu silnic I. třídy na území našeho regionu. Řešili jsme pouze jeden podnět přímo od občana, a to na reklamu na betonovém plotě bývalého areálu Škody mezi Ostrovem a Horním Žďárem. Povinný subjekt nám na základě výzvy sdělil, že reklamu odstraní. Ústecký kraj: 15 V Ústeckém kraji zatím úředníci oslovili zhruba sedm desítek provozovatelů billboardů. Zhruba 15 jich už provozovatelé odstranili. Liberecký kraj: 25 Oslovili jsme 25 vlastníků nepovolených reklamních zařízení u silnic I. třídy, zejména na Českolipsku. Na základě výzvy byla zatím odstraněna všechna reklamní zařízení. Postupně budeme ve výzvách pokračovat i v dalších částech kraje. Královéhradecký kraj: 0 V současnosti evidujeme cca 800 kusů reklamních zařízení u silnic I. třídy v Královéhradeckém kraji. Při zajišťování informací o tom, kterých reklamních zařízení se bude odstranění týkat, jsme ale odkázáni na ŘSD, s nímž v této věci spolupracujeme. V období od 1. 9. 2017 k dnešnímu dni tak došlo k řešení řádově jednotek vlastníků reklamních zařízení a v tuto chvíli nemáme informace o tom, že by některé z reklamních zařízení bylo odstraněno. Pardubický kraj: 25 V dané věci bylo zatím osloveno 28 vlastníků či provozovatelů reklamních zařízení, která se nacházejí v silničním ochranném pásmu silnic I. tříd. K dnešnímu dni evidujeme na 25 odstraněných reklamních zařízení. Jihočeský kraj: 38 Od 1. 9. 2017 jsme vyzvali 89 provozovatelů RZ (reklamní zařízení) k jejích odstranění. Z toho 38 jich RZ samo odstranilo. Kraj Vysočina: 9 Na základě jednání úřadu s vlastníky reklamních zařízení bylo za období 9/10 2017 odstraněno 9 billboardů. Přesný počet billboardů umístěných v rozporu se zákonem bude znám po dokončení prověření všech podnětů obdržených od ŘSD. Aktuálně prověřujeme legálnost u 172 reklamních zařízení na území kraje. Jihomoravský kraj: 14 Od 1. 9. 2017 do dnešního dne jsme vydali 30 výzev adresovaných různým většinou nezjištěným provozovatelům. Z 30 výzev zaslaných v uvedeném období bylo dosud odstraněno 14 ks. Olomoucký kraj: 10 K dnešnímu dni bylo osloveno cca 15 provozovatelů reklamních zařízení, které stojí v ochranném pásmu silnic I. tříd. Konkrétně se jedná o komunikace I/60, I/44 a I/48. Většina provozovatelů na základě výzvy přislíbila reklamní zařízení ve stanovené lhůtě odstranit a v současné době máme informace, že deset reklamních zařízení bylo již odstraněno. Moravskoslezký kraj: 0 Kraj zatím dle úředníků nemá vyrozumění ani výzvu od ŘSD, pobočky Ostrava. Situace je tak v Moravskoslezském kraji pořád stejná jako v září.

Silničáři napočítali v září u silnic 6 891 reklamních cedulí, z nich zhruba tři tisíce nesplňují požadavky zákona o pozemních komunikacích a měly by co nejrychleji zmizet. Za dva měsíce se úřadům podařilo odstranit 136 billboardů od silnic první třídy (viz tabulka) a necelé dvě desítky velkoplošných reklam z okolí dálnic.

Zatímco o poutačích u hlavních silnic rozhodují krajské úřady (viz přehled v tabulce), odstraňování reklam u dálnic má na povel ministerstvo dopravy. „Je to administrativně náročný proces, nemáme dostatečné personální kapacity,“ vysvětluje pomalé tempo mluvčí resortu Tomáš Neřold.

Ruční hledání v šanonech

Úředníci dostávají od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) fotografie billboardů s jejich GPS souřadnicemi a také fotografii štítku s identifikací provozovatele, pokud na poutači je – tyto údaje však ne vždy odpovídají skutečnosti.

„My tyto fotografie musíme spárovat s příslušným rozhodnutím, s povolením billboardu. Rozhodnutí jsou často ještě z devadesátých let, kdy se vydávala na dobu neurčitou, a nemáme je tudíž ani v elektronické podobě. Proto se většina práce musí dělat ručně,“ vysvětluje mluvčí Neřold.

Když se úředníkům provozovatele podaří dohledat, vyzvou ho k odstranění poutače. Pokud reklama do pěti dnů nezmizí, požádá ministerstvo o demontáž ŘSD. To má pak patnáct dnů na to, aby reklamu alespoň zakrylo a pak co nejrychleji zlikvidovalo.

Za dva měsíce se tak podařilo resortu dopravy dohledat 50 provozovatelů, které vyzvalo k demontáži reklamních poutačů událnic. Dvě desítky billboardů byly skutečně odstraněny.

Přednost má zimní údržba

Ředitelství silnic a dálnic už podle svého mluvčího Jana Rýdla fotografování a mapování billboardů u hlavních silnic a dálnic ukončilo. Veškeré podklady – tedy fotografie se souřadnicemi – předalo ministerstvu dopravy a krajským úřadům a odstranilo desítky poutačů. „To odpovídá počtu rozhodnutí, která jsme od úřadů zatím dostali,“ říká Rýdl.

Náklady na odstranění standardního billboardu se podle něj pohybují mezi 8 a 30 tisíci korunami. Vyjdeme-li ze střední hodnoty, náklady na odstranění všech nepovolených poutačů dosáhnou 70 milionů korun. U obřích elektrifikovaných megaboardů či u takzvaných totemů může být ale cena za demontáž podstatně vyšší. „Náklady budeme následně uplatňovat u provozovatelů reklamy, takže je samozřejmě přesně vyčíslíme,“ říká Rýdl.

Silničáři již začínají držet pohotovosti kvůli zimnímu počasí, a tak se odstraňování reklam věnují jen tehdy, když mají volné kapacity. Aby je navýšili, vypsali výběrové řízení na externí firmu, která by se zakrýváním a likvidací billboardů pomohla. Přihlásilo se 57 uchazčů. „Otevřeli jsme obálky a vyhodnocujeme jejich nabídky. Minimálně u jednoho uchazeče jsme se dodatečně ptali na cenotvorbu,“ informoval mluvčí Rýdl.

Úzké hrdlo na ministerstvu dopravy

Server iROZHLAS.cz požádal již v září Ředitelství silnic a dálnic o kompletní evidenci reklamních poutačů, které by měly být odstraněny. Ředitelství žádost odmítlo s tím, že taková evidence teprve vzniká, a odkázalo novináře na ministerstvo dopravy, které ji podle silničářů mělo mít kompletní do konce října.

Ani na začátku listopadu však ministerstvo takovou databází nedisponuje a nemá tak ucelený přehled o tom, kde všude nezákonné poutače stojí a kdo je provozuje. „Žádný zákon nám neukládá takovou databázi vést, přesto databáze vzniká. Ale vzniká za pochodu,“ vysvětluje mluvčí úřadu Neřold. Hotová by měla být do konce roku.

Neřold připouští, že „úzké hrdlo“ celého procesu odstraňování billboardů je nyní na ministerstvu dopravy. „Je to mimořádně náročná, administrativně zdlouhavá agenda, kterou vyřizuje odbor pozemních komunikací. Ten přitom nebyl nijak personálně posílen a již tak je mimořádně vytížen. Připravuje například výběrové řízení na mýto, vydává povolení k uzavírkám dálnic, řeší zimní údržbu ve všech krajích.“

Podle mluvčího ministerstva dopravy nebylo možné začít se zpracováním údajů o billoardech dříve než 1. září, kdy majitelům reklamních ploch uplynula zákonná lhůta na jejich odstranění. „Museli jsme vycházet z předpokladu, že reklamní plochy odstraní sami, jak jim ukládá zákon. V době, kdy lhůta ještě neuběhla, by nešlo o důvodný výdaj státu, protože ještě nedocházelo k porušení zákona. Provozovatelé reklamy měli na její odstranění pět let, místo toho se věnovali přípravě kampaně, proč to dělat nebudou.“

Byznys vs. nehody

Provozovatelé venkovní reklamy tvrdí, že regulace billboardů u silnic a dálnic, jak ji před pěti lety upravil zákon o provozu na pozemních komunikacích, je přehnaná a snaží se všemi prostředky včetně ústavní stížnosti dosáhnout jejího zrušení. Argumentují mimo jiné ekonomickým přínosem reklamních poutačů.

Proti nim stojí například studie Centra dopravního výzkumu, která mimo jiné potvrdila, že „reklamní zařízení prodlužuje reakční dobu řidiče“ a „tuhé části nosných konstrukcí reklamních zařízení zhoršují následky dopravních nehod“.

V úterý večer proběhla ministerstvu dopravy schůzka, na které provozovatelé venkovní reklamy předložili návrh na její odstranění. Zatím se však se zástupci ministerstva na ničem konkrétním nedomluvili. „Není vyloučené, že bychom se mohli domluvit,“ komentuje neurčitě výsledek poslední schůzku mluvčí Neřold. „Nepochybně chceme, aby se celý proces výrazně zrychlil. Buď zrychlíme my sami, tedy ministerstvo, nebo zrychlí sami provozovatelé. Jinak to nepůjde. My se této agendě nechceme věnovat déle než třeba rok.“