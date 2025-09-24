Rekonstrukce bazénu v Liberci se prodražuje a nabírá půlroční zpoždění. Jeho stav je horší, než se čekalo
Přestavba plaveckého bazénu v Liberci nabírá zpoždění. Oproti původnímu harmonogramu by stavební práce měly skončit o sedm měsíců později, posouvá se tedy i termín otevření objektu pro veřejnost. Ukázalo se totiž, že 40 let starý plavecký stadion je v horším stavu, než se čekalo.
Důvodem zpoždění je řada prací, se kterými se při přípravě rekonstrukce nepočítalo. Město už se stavební firmou podepsalo přes 15 dodatků ke smlouvě. Největší změnou je zbourání vstupu do bazénu nad bývalým aerobním sálem, který měl narušenou statiku.
Moderní ovál, nový trávník a opravené zázemí. Liberecké sportoviště prošlo nákladnou rekonstrukcí
Číst článek
Vadné byly i základy u tribuny nad bazénem nebo některé železobetonové konstrukce. Kvůli tomu roste i cena přestavby, která je aktuálně dražší zhruba o 35 milionů. V součtu to dělá 929 milionů včetně DPH.
Původní termín, ve kterém měl bazén být hotový, byl říjen 2026. Nově je to červen roku 2027. Ještě nedávno však hrozilo, že posun bude delší až o jeden rok. Z posudku Českého vysokého učení technického totiž vyplývalo, že se budou muset oproti plánu vybourat a postavit nové nosné ocelové sloupy v počtu 30 kusů.
Rekonstrukci by to nejen významně zpozdilo, ale také prodražilo o dalších 50 milionů. Obavy se ale nakonec nevyplnily, uvedl primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj.
Nové Lidové sady vyjdou o polovinu dráž, než se čekalo. Liberec za ně dá nejméně 255 milionů
Číst článek
„Tyto náklady město nebude muset vynaložit, protože hrozbu se povedlo vyloučit. Předpokládalo to nějakou činnost nad rámec původní projektové dokumentace – jednalo se o provedení důkladného diagnostického průzkumu a sanaci těchto sloupů,“ vysvětluje Zámečník.
„Povedlo se nám tak ušetřit desítky milionů. Samotná sanace byla okolo sedmi milionů korun,“ dodává.
Obavy o dotace
Radnice měla velkou obavu, zda posunutí rekonstrukce o půl roku neohrozí čerpání státní dotace. Město totiž od Národní sportovní agentury získalo 139 milionů korun s podmínkou, že bazén bude hotový a otevřený do konce příštího roku.
Na okraji Liberce vzniká nová čtvrť. Do deseti let má výstavba přinést více než 600 bytů
Číst článek
Podle náměstkyně primátora Šárky Prachařové za hnutí ANO se proto město snaží o zmírnění dotačních podmínek. „Zatím jsou operativní. Musíme vždy všechno správně doložit, ale zatím nám i v posunu dotace vycházejí maximálně vstříc. Věřím, že všechno vyjde. Co se týče druhé dotace z OPŽP (pozn. red. Operační program Životní prostředí), tam nás čas tolik nepálí,“ uvádí.
Druhá dotace ve výši 230 milionů má putovat na snížení energetické náročnosti, konkrétně na nové opláštění či fotovoltaiku na střeše. Díky dotacím tak město ušetří vlastní prostředky, a proto nechá na sluneční louce za plaveckým stadionem postavit ještě venkovní bazén, který tam chyběl.
Liberec žádal také o finanční podporu přímo od kraje. Zatím je od něj schválená dotace ve výši 50 milionů korun a předběžně se mluví o dalších 100 milionech. Jednání ještě nejsou u konce.