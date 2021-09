Budovu porodnice U Apolináře čeká rekonstrukce za 4,5 miliardy korun. Hotovo má být v roce 2030

„Je to jedna klinika, ale má velikost okresní nemocnice. Je to památková zóna, památkově chráněná budova,“ popisuje porodnici U Apolináře David Feltl, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jejíž je porodnice součástí.

Kromě výměny inženýrských sítí, oprav střechy nebo fasády z načervenalých lícových cihel se budou modernizovat porodní sály i pokoje. Zlepší se zázemí pro lékaře a přestavba čeká i prostory pro stravování rodiček. Vznikne také nový pavilon se specializovanou péčí o předčasně narozené děti.

„Probíhají předprojektové práce. Je to věc, která je zdlouhavá, všechny nás štve, že to trvá dlouho, nicméně nedá se moc dělat. Musíme splnit všechny atributy toho, jak nakládat s památkově chráněnou unikátní budovou. Směřujeme k architektonické soutěži, kterou bychom rádi vypsali příští rok,“ upřesňuje Feltl.

Porodnice U Apolináře je společné pracoviště Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. „Prochází tudy stovky studentů lékařů, desítek studentek porodní asistence, je to zcela nezastupitelné místo, kde se odehrává výuka budoucích lékařů a je opravdu dobře – a je to i nutné – aby byla podpořena i tato část medicinského školství v praktické části,“ říká děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martin Vokurka.

V zahradě porodnice U Apolináře byla také slavnostně odhalena socha architekta historicky cenné budovy Josefa Hlávky. Letos je to 190 let, co se slavný architekt narodil.

Andrej Babiš

@AndrejBabis V porodnici U Apolináře se na rozdíl od předchozích premiérů nenarodily moje děti ani vnoučata, přesto jsem v minulosti slíbil, že gynekologicko-porodnickou kliniku zrekonstruujeme a i díky @Adam Vojtěch jsme zase o krok blíž. Projekt má konečně registraci @Ministerstvo zdravotnictví. 4 101