Raudnitzův dům v Hlubočepech prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Do nových bytů se nastěhují senioři

Zrekonstruovaný hlubočepský zámeček v půdorysu písmena E, neboli Raudnitzův dům, přivítá brzy nové obyvatele - seniory a seniorky z Prahy 5. V bytovém domě bude i komunitní místnost, wellness centrum nebo ordinace praktického lékaře, který v Hlubočepech léčí přes 30 let. Podle ředitelky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Prahy 5 Heleny Volechové je bytů pro seniory v místě stále nedostatek. Praha 10:28 23. ledna 2022

V přízemí budovy se nachází prosklený prostor se stolky, kde bude umístěno komunitní centrum.

„Tady byl ještě průjezd, tam vpravo před možná sto lety byli koně a před deseti lety praktický lékař,“ vzpomíná na svou ordinaci Ivo Ezechiáš. Teď už ho čekají úplně nové prostory. „Zatím jsem tak krásně vybavenou ordinaci ještě neviděl,“ těší se lékař, stěhovat by se sem měl během února.

Zrekonstruovaný dům nabídne 22 malometrážních bytů pro seniory ve velikostech od 1+kk po 2+1 a také bezbariérový přístup. Nové nájemce začne Praha 5 vybírat z řad obyvatel městské části. „V příštím týdnu budeme mít první komisi, ta vybere zájemce, kteří jsou nejpotřebnější pro přidělení bytu,“ popisuje ředitelka Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 Helena Volechová.

Bytů pro seniory je stále nedostatek

Za menší byt i se službami zaplatí nájemce kolem 8 tisíc korun. „My i v komunitních centrech diskutujeme se seniory, jaké to bude bydlení. A senioři chodí okolo a říkají, že to bude bydlení pro VIP lidi. Ne, to je bydlení pro normální lidi,“ dodává.

V Praze 5 je teď už skoro 70 bytů zvlášť určených pro seniory. Podle Heleny Volechové jich je potřeba více. Městská část proto v následujících letech plánuje postavit dva další domy s pečovatelskou službou.

„Jeden bude tady vedle Raudnitzova domu, bude úplně nový. Postavený na zelené louce, na místě, kde kdysi stálo zdravotní středisko. Bude tam 19 bytů, tělocvična a drobné zázemí,“ upřesňuje radní Petr Lachnit z ANO. Druhý dům s 34 byty bude místo kulturního střediska Poštovka na pomezí Košíř a Motola. Celkové náklady na oba domy přesáhnou 200 milionů korun.