Přestup ve stanici metra Muzeum bude několik měsíců omezen. Tramvaje neprojedou Zenklovou ulicí

Cestující v pražském metru musí od středy počítat s omezením ve stanici Muzeum. Nástupiště linky A je ve směru Nemocnice Motol uzavřené kvůli opravě. Omezení potrvá podle plánu do 20. května. Soupravy ve směru na Motol budou stanicí pouze projíždět. Tramvaje pak od středy neprojedou Zenklovou ulicí v Praze 8. Pražský dopravní podnik tady začne opravovat tramvajovou trať. Praha 7:55 3. ledna 2018

Od 3. ledna do 20. května pokračuje na zelené lince A ve stanici Muzeum druhá etapa rekonstrukce. Nástupiště ve směru Nemocnice Motol se proto na téměř pět měsíců uzavře.

„Pro jízdu do stanice Muzeum ve směru od Depa Hostivař bude třeba dojet až do stanice Můstek a následně přestoupit na vlak v opačném směru,“ přiblížil již dříve dopravní ředitel pražského dopravního podniku Ladislav Urbánek.

„K odjezdu ze stanice Muzeum směrem do stanice Nemocnice Motol lze využít vlak směr Depo Hostivař a ve stanici Náměstí Míru přestoupit do vlaku na opačné straně nástupiště,“ doplnil.

Rekonstrukce se týká například odvodňovacího systému, obkladů, podhledů a osvětlení na nástupišti.

Následovat bude od května do srpna třetí etapa oprav, která už provoz na obou kolejích neomezí. Stanice metra Muzeum se ale ještě pro cestující mezi lednem a srpnem na čtyři víkendy uzavře.

„Během druhé a třetí etapy však bude stanice Muzeum na trase A po čtyři víkendy úplně vyloučena pro provoz s cestujícími. V těchto víkendových výlukách budou vlaky v obou směrech stanicí pouze projíždět,“ uvedl na svých stránkách dopravní podnik.

Kdy přesně k víkendovým uzavírkám dojde, zatím není jasné. Rekonstrukce má stát celkem 120 milionů korun.

Od zítřka pozor na Muzeu na lince METRA A. V druhé etapě oprav bude uzavřeno nástupiště směr Nemocnice Motol, přibližně na 5 měsíců. Cestujícím se omlouváme za způsobené komplikace. pic.twitter.com/xx48l5SOY1 — PID (@PIDoficialni) 2. ledna 2018

„Pokračujeme v pracích ve stanici Muzeum na trase A dle stanoveného harmonogramu, rekonstrukce této stanice by měla být celkově dokončena v září 2018,“ uvedl před časem generální ředitel dopravního podniku Martin Gillar.

Nástupiště v opačném směru na Depo Hostivař je již v provozu, jeho oprava skončila v polovině prosince.

Oprava trati v Zenklově ulici

Provoz tramvají bude od středy zastaven v Zenklově ulici v Praze 8. Tramvaje nepojedou v úseku od Palmovky k Bulovce a bude zavedena náhradní autobusová doprava X10 a v noci X95.

Důvodem rekonstrukce v Libni je velmi špatný stav trati, která například v létě kvůli změnám teplot popraskala. Nynější velkoplošné panely budou nahrazeny konstrukcí na betonové desce a na pražcích, uvedl technický ředitel pražského dopravního podniku Jan Šurovský.

Linky 1, 3, 10 a 24 budou po dobu opravy končit v zastávce Palmovka. Tramvaje 1 a 10 na sebe budou navazovat, na Palmovce změní číslo tak, že se z čísla 1 stane 10 a naopak. Linka číslo 6 bude ve směru od Kubánského náměstí prodloužena přes zastávky Krejcárek a Ohrada na Spojovací.

Spoje linky 17 ukončené standardně v zastávce Výstaviště Holešovice budou prodlouženy do Kobylis. Noční tramvaj 95 bude ve směru od Ústředních dílen DP ukončena v zastávce Palmovka v Sokolovské ulici.

Denní náhradní autobus X10 pojede z Palmovky do zastávek Vosmíkových a Bulovka. Noční linka X95 pojede z Palmovky přes Vosmíkových a Bulovka do zastávky Ke Stírce a dále do Kobylis a Vozovny Kobylisy.