Začala rekonstrukce tramvajové trati na Rašínově nábřeží. Objízdná trasa pro auta vede po náplavce

Rekonstrukce se týká zhruba 570 metrů dlouhého úseku Palackého náměstí – Výtoň a práce budou trvat do pátku 1. dubna 2022. Tramvajové linky 2, 3, 4, 7, 17, 24 a 92 budou jezdit po změněných trasách a linka 21 bude zrušena.

Objízdná trasa pro auta vede ve směru do centra přes náplavku a to až do 8. března 2022. Nájezd na náplavku začíná na konci tramvajové zastávky na Palackého náměstí, zhruba na úrovni Dřevné ulice, výjezdová rampa pak před Výtoní na úrovni ulice Na Hrobci. Rychlost zde je snížena na maximálně 30 km/h.

Pro pěší a cyklisty zůstane průchod po nábřeží zachován, na vybraných místech budou k dispozici lávky pro přesun chodců z jedné strany na druhou. Do 8. března, kdy bude automobilová doprava ve směru z centra vedena po náplavce, budou uzavřena všechna schodiště vedoucí na náplavku z uliční úrovně v úseku mezi ulicemi Dřevná a Na Hrobci.

„Zrekonstruujeme tramvajovou trať, ale také rozšíříme nástupiště zastávek Palackého náměstí a Výtoň, čímž zvýšíme komfort a bezpečnost cestujících, zastávky vybavíme novým mobiliářem, vybudujeme na nich nové zábradlí, na náplavce ponecháme pro chodce a cyklisty většinu prostoru a podařilo se nám zachovat i farmářské trhy, akorát budou posunuty dále směrem k železničnímu mostu. Za dočasné omezení během stavby se všem obyvatelům omlouváme,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.