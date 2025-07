Rekonstrukce Ústavu šlechtičen zahrne výměnu 210 000 střešních tašek. Navrátí se také zelenkavá omítka

S výměnou téměř 210 000 střešních tašek či návratem původního zelenkavého odstínu omítky se počítá při rekonstrukci bývalého Ústavu šlechtičen na Pražském hradě. Největší investiční akce v hradním areálu za posledních dvacet let, která má stát přes 180 milionů korun, se posunula do druhé fáze, informovala v pondělí v tiskové zprávě Správa Pražského hradu (SPH). Kompletní rekonstrukce by měla být hotová do konce roku 2026. Praha 20:16 28. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústav určený pro zaopatření 30 šlechtických dcer starších 24 let založila Marie Terezie (archivní foto) | Foto: Hervé Champollion | Zdroj: akg-images / Profimedia

Ústav šlechtičen je monumentální budova, jejíž jižní průčelí zabírá zhruba pětinu panoramatu Hradčan. Jeho rekonstrukce je rozdělená do tří etap, kompletní by měla být do konce příštího roku. Podle ředitele SPH Pavla Vyhnánka na práce dohlížejí památkáři a restaurátoři, využívají se při nich původní technologické postupy.

Střecha bývalého Ústavu šlechtičen je podle SPH jednou z nejdelších barokních střech v Česku. Pokrývači mění na ploše 6500 metrů čtverečních bezmála 210 000 tašek. Po 270 letech se také vrátí původní odstín omítky, který pro stavbu navrhl architekt císařovny Marie Terezie Nicolo Pacassi.

„Fasáda bude mít opět, téměř po třech stoletích, obnovenu původní barevnost v kombinaci odstínů země zelené a jemně lomené slonové kosti,“ uvedl vedoucí odboru specializované památkové péče Kanceláře prezidenta republiky Petr Měchura.

Barevnost se podle něj podařilo zjistit z nejstarších vrstev dochovaných pod nátěry z minulých století. „Restaurátoři musí zpevnit a opravit historickou omítku, zachovanou ve velkém rozsahu, a obnovit pohledové povrchové vrstvy,“ doplnil Měchura.

Ústav určený pro zaopatření 30 šlechtických dcer starších 24 let založila Marie Terezie. Jeho předchůdcem byl palác pánů z Rožmberka. Ústav šlechtičen se slavnostně otevřel 8. prosince 1755. Jeho přestavba byla první z takzvané Tereziánské přestavby Pražského hradu, kterou císařovna pověřila architekta Pacassiho.

Své funkci přestal ústav sloužit v roce 1919. Ve 20. století v něm sídlilo ministerstvo vnitra. V současnosti jsou v budově restaurátorské dílny, kanceláře Správy Pražského hradu nebo Archeologický ústav Akademie věd ČR, uvedla SPH.