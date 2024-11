Rekordní betonový pylon je hotový. Až uzraje, ponese celý nový most na obchvatu Pardubic

V Pardubicích dokončili stavbu pylonu mostu přes řeku Labe, který je součástí severovýchodního obchvatu města. Most je dlouhý 200 metrů, váží 10 tisíc tun a pylon s výškou pražské Petřínské rozhledny je v tak v podstatě novou dominantou Pardubic. Pardubice 21:05 20. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Teď plánují dělníci zavěsit lana. I způsob jejich zavěšení bude neobvyklý | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Pylon má tvar písmena A, dva dříky se potom sejdou a pokračují jedním dříkem nahoru. Dva dříky byly betonované každý v sedmi taktech a následovalo osm taktů společného dříku,“ popisuje mostní expert firmy Hochtief Petr Vítek konstrukci pylonu na novém mostě přes Labe v Pardubicích, kudy povede severovýchodní obchvat města.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stavbaři dokokončili betonáž pylonu lanového mostu přes Labe v Pardubicích

Štíhlý a vysoký betonový šíp

S délkou konstrukce 200 metrů půjde o nejdelší lanový most v Česku a pylon, který právě stavbaři dokončili, má podle Vítka zase rekordní výšku. „Jsme ve výšce 48 metrů nad mostovkou a přibližně 60 metrů nad zemí, takže to je ta výška Petřínské rozhledny. Šířka pylonu je pouhých 2,2 metru.“

Stavbaři na něj použili samozhutnitelný beton. Jak vysvětluje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl, to umožnilo vystavět pylon úzký tak, aby i přes svou výšku příliš nerušil panorama Pardubic.

Na SV obchvatu Pardubic dnes dopoledne proběhla betonáž posledního taktu pylonu na největším zavěšeném lanovém mostě v ČR. Vrchol pylonu je nyní ve výšce 48,56 m. Po přestavění lešení zahájíme práce na zavěšování lan do sedel, přičemž v každém svazku bude 139 až 164 lan. pic.twitter.com/G0te6GLcJ1 — ŘSD Pardubický kraj (@RSD_Pardubicky) November 19, 2024

„Na celý pylon je přesně podle projektu vynaloženo 370 kubíků betonu, což je poměrně dost málo na to, jak výjimečná stavba to je. To znamená, skutečně ta stavba je velmi, řekněme, vzdušná a útlá, ale přitom elegantní,“ dodal Rýdl.

3:04 Bytový komplex místo klidného vnitrobloku. Obyvatelé pardubického Židova sepsali petici Číst článek

Most ponesou průběžná lana

Teď plánují dělníci zavěsit lana. I způsob jejich zavěšení bude neobvyklý. Na vrcholu totiž nejsou pevně uchycená, ale prochází pouzdrem zabetonovaným v pylonu a vedou z jedné strany na druhou.

„Technologie závěsu vedených přes pylon v sedlech je použita poprvé v České republice. To znamená to, že každé to lano závěsu je vedeno od mostovky směr vzhůru na pylon, kde přejde speciálním kanálkem, který je udělán v tom sedle, na druhou stranu, pak zase klesá k mostovce. Je to jedno lano na celou délku, což je moderní koncepce,“ popsal mostní expert Vítek.

Lanový most by chtělo ŘSD dokončit do léta roku 2025 a asi půl roku nato pak zprovoznit celý severovýchodní obchvat.