V Česku se za rok 2019 ubytoval rekordní počet turistů. Návštěvnost stoupla v Olomouckém kraji

Česká republika je stále oblíbenějším cílem turistů. Během loňského roku se podle dat Českého statistického úřadu v tuzemských hotelích, penzionech, ale také v kempech ubytovalo 22 milionů hostů. Podle Českého statistického úřadu strávili loni hosté v českých ubytovacích zařízeních celkem 57 milionů nocí. Zahraničních návštěvníků přijelo za rok 2019 o 272 tisíc více než v roce 2018. Praha 15:48 7. února 2020

Vůbec nejčastěji do Česka zavítají Němci, jen za rok 2019 jich bylo přes dva miliony. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Zahraničních návštěvníků přijelo za celý loňský rok o 272 tisíc více než v roce 2018 a jejich počet se tak přiblížil 11 milionům. „Počet hostů se meziročně zvýšil o více než čtyři procenta, a to zásluhou jak domácích, tak zahraničních hostů,“ upřesňuje Pavel Vančura z Českého statistického úřadu. Vůbec nejčastěji do Česka zavítají Němci, jen za rok 2019 jich bylo přes dva miliony. Spolu s nimi se za krásami Česka velmi rádi vydávají také Slováci a Poláci.

Do oficiálních čísel ale nejsou zaznamenány počty cizinců, kteří při návštěvě České republiky využijí služby Airbnb. Podle odhadů analytiků KPMG by mohl být právě touto formou v hlavním městě ubytován zhruba každý čtvrtý turista.

Sporný pronájem

„Je to záležitost, která se koncentruje zejména do Prahy a do velkých turistických destinací. V Praze samozřejmě může být ten podíl o dvacet třicet procent víc. Odhady se samozřejmě různí,“ připomíná analytik KPMG, který se zabývá cestovním ruchem, Radek Chaloupka.

Pronajímání bytů turistům pak vede podle kritiků těchto služeb k jejich zdražování. Praha proto chce, aby pronajímatel bytu na Airbnb musel nejdřív získat souhlas svých sousedů.

"Z Airbnb se ale stal nekontrolovatelný rozptýlený hotel po celém městě, který narušuje život a pohodlí rezidentů a zasahuje do jejich soukromí." Přečtěte si celý komentář.https://t.co/tXdRnLrZTt — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) February 6, 2020

V Česku se až do roku 2017 ubytovávalo a cestovalo zde více zahraničních návštěvníků než českých turistů. Cizince v roce 2019 domácí turisté překonali. Bylo jich zhruba o 200 tisíc víc.

Mezi nejvyhledávanější turistické destinace patří již tradičně česká metropole a Český Krumlov. Turisté ale čím dál tím častěji vyrážejí i do jiných regionů. Návštěvnost proto vzrostla v podstatě napříč všemi kraji – s výjimkou Pardubického. Nejvíc se pak návštěvnost zvýšila v Olomouckém kraji, na střední Moravě a v Karlovarském kraji.