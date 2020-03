Zůstaňte na zemi, vyzvalo ministerstvo dopravy rekreační piloty

Sportovní a rekreační piloti by měli v současnosti zůstat na zemi, vyzvalo letce ministerstvo dopravy. Volnočasové létání sice není v současném nouzovém stavu výslovně zakázáno, podle ministerstva však nejde o nezbytnou činnost, tudíž by se měli rekreační letci řídit zákazem volného pohybu. Resort dopravy to uvedl na svých internetových stránkách. Výzva se nevěnuje projektu dobrovolných pilotů k převozu zdravotnického materiálu. Praha 17:33 26. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ultralehké letadlo (ilustrační foto) | Zdroj: pxhere

Provoz vnitrostátního letectví nebyl zatím nijak upraven, a to ani volnočasového létání a užívání letadel ke sportovním a rekreačních účelům. Piloti tak v případě rekreačního letu přímo neporušují současná opatření, podle ministerstva však je nezbytné vycházet z vyhlášeného stavu nouze a příslušného omezení volného pohybu osob. To by mělo platit i na letce.

ONLINE: Živnostníci postižení opatřeními budou dostávat 15 tisíc měsíčně, plánuje vláda Číst článek

„Současná opatření v boji proti šíření nového typu koronaviru se nějak dotýkají běžného života každého z nás, sportovní a rekreační piloty nevyjímaje. Zůstaňte prosím nyní na zemi, let letadlem opravdu není vycházka do nejbližšího parku u domu,“ uvedl ředitel odboru civilního letectví na ministerstvu Zdeněk Jelínek.

K nelétání v minulých dnech vyzvali i Aeroklub ČR a Letecká amatérská asociace ČR, které sdružují také volnočasové piloty. Obě organizace uvedly, že současný stav a vládní opatření chápou jako zákaz reakčního či sportovního létání, ačkoliv to není nikde přímo uvedeno.

Piloti by tak měli vzlétat jen v nezbytných případech. Tím by podle asociace mohla být například aktivita dobrovolných pilotů v rámci projektu Piloti lidem. Téměř 200 rekreačních a sportovních letců nabídlo možnost rozvážení zdravotnického materiálu letadly po celé zemi. Obsloužit by měli být schopni kolem 65 míst.

62766