Bývalý šéf univerzity k odvolávání děkana Ševčíka: Nezákonně se chová akademický senát, nikoliv rektor

Snaha rektora Vysoké školy ekonomické o odvolání Miroslava Ševčíka z funkce děkana národohospodářské fakulty provázejí průtahy. Nejnověji se fakultní akademický senát odmítl k rektorově snaze vyjádřit. Jenže stanovisko takzvaného malého senátu šéf školy k odvolání Ševčíka potřebuje. Není tak jasné, co může dál dělat. „I odmítnutí se vyjádřit je vyjádření se," říká bývalý rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Rozhovor Praha 0:14 2. listopadu 2023

Jsou z vašeho pohledu zmíněné obavy z nesprávného postupu rektora, které vyjadřuje akademický senát, namístě?

Myslím, že ne. Mně to zní jako docela zástupné důvody. Na žádném jednání jsem nebyl, nečetl jsem z něj žádné zápisy, ale ta argumentace je podle mě velmi slabounká.

Nepřesvědčuje vás ani to, že se akademičtí senátoři odvolávají na právní rozbor advokátní kanceláře?

To je známá věc – kolik právníků, tolik právních názorů. Čímž to nechci zlehčovat, samozřejmě je to vážná věc. Ale myslím si, že tam jde o to, že fakultní senát o této věci nemá nijak rozhodovat.

Všechno, co se od senátu v tuto chvíli požaduje, je se vyjádřit. Nechť se vyjádří, že se mu to nelíbí. To je fajn. Ale dál pak bude rektor postupovat podle zákona.

Rozumím vám tedy správně, že bez ohledu na to, jestli se akademici z té fakulty, kde pan Ševčík jako děkan dál působí, vyjádří, nebo nevyjádří a k jeho odvolání rektorem dojde, tak to bude v každém případě v pořádku?

Zákon v takové proceduře říká, že rektor z vlastního podnětu odvolá děkana poté, co se vyjádří fakultní senát.

Nechť se tedy akademický senát vyjádří a rektor pak podle toho koná. Rektor by měl názoru senátu nějakým způsobem přihlédnout, ale je to na něm.

Ale ten konkrétní akademický senát se odmítá vyjádřit. Takže co potom? Může přesto rektor konat a děkana Ševčíka odvolat? Nebude to v rozporu s pravidly?

Pak si myslím, že se chová nezákonně akademický senát, nikoliv rektor. Zákon stanovuje, že pokud rektor podává návrh na odvolání děkana, akademický senát se musí vyjádřit.

Nebo můžeme kličkovat podobně jako kdysi Miloš Zeman, že Ústava neříká, za jak dlouho se má vyjádřit. Takže když se pět let akademický senát nevyjádří, tak je to v pohodě? Není, čtyři měsíce jsou dostatečně dlouhá doba, aby se v takto vážné věci nějak vyjádřil.

Kdo do té věci v tuto chvíli tedy může vstoupit a autoritativně říct: vy jakožto akademičtí senátoři z národohospodářské fakulty se vyjádřit musíte, protože jste měli dost času?

Teď jsem možná na lehce tenčí půdě, protože neznám ty detaily úplně přesně. Ale pokud vím, tak i odmítnutí se vyjádřit je vyjádření se. Zákon nepředvídá, jakým způsobem přesně se akademický senát má vyjádřit. Když ale řekne, že tou věcí se nehodlá dál zabývat, je to vyjádření.

Čili i z vašeho pohledu ti akademičtí senátoři z Národohospodářské fakulty VŠE se vyjádřili, byť říkají, že se odmítli vyjádřit, a tedy panu rektorovi nic nebrání v tom, aby jednal?

Já bych si to skoro myslel. Pan rektor samozřejmě bude mít nějaké právní rozbory, a asi je v této věci namístě našlapovat s opatrností.

Myslím si, že duch toho, jak to ten zákon myslí, není, že by fakultní senát zcela mohl zabránit rektorovi k odvolání děkana jenom tím, že by se nikdy nevyjádřil. Takto to není myšlené. V rozumné lhůtě se musí fakultní senát vyjádřit. Jestliže se vyjádřil, že se nevyjádří, tak se vlastně vyjádřil.

Nevyplývá z této kauzy, že by zákon o vysokých školách potřeboval v tomto ohledu nějaké zpřesnění?

Myslím, že by to rozhodně stálo za to.

A co přesně byste tedy zpřesnil?

To je otázka na možná trošku podrobnější přemýšlení. Nejjednodušší by samozřejmě bylo nějakým způsobem upřesnit lhůty nebo tam aspoň dodat nějaká obvyklá slovíčka, jako že se má fakultní senát vyjádřit bez zbytečného prodlení.

Jiná věc je, že by stálo za to promyslet trochu tu konstrukci, protože tady se akademický senát brání proti údajnému narušení své autonomie rektorem, nikoliv vnější silou, ale reprezentantem té vysoké školy.

V případě veřejné vysoké školy rektora jmenuje prezident republiky. To ukazuje, že rektor za tu školu odpovídá veřejnosti.

Stálo by za to posílit možnost rektora, aby když proto nahlíží důvody, měl reálnou faktickou možnost děkana odvolat. Nemyslím, že by v tom měl být nějakým úplným samovládcem. Ale to, že by fakultní senát mohl nějakými procesními kroky takovou možnost rektorovi zablokovat, to si myslím, že správné není.