Rektor VŠE: Jmenování Ševčíka proděkanem nepřispěje k uklidnění, ztíží i snahu zlepšit pověst

Nová děkanka Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Adéla Zubíková potvrdila, že se chystá svým proděkanem zvolit Miroslava Ševčíka, jejího předchůdce ve funkci, kterého dříve odvolal rektor vysoké školy Petr Dvořák. Zubíková nyní podle něj dává najevo, že důvody Ševčíkova odvolání pro ni nejsou významné, řekl to serveru iROZHLAS.cz. Původní zpráva Praha 10:43 26. června 2024

Dříve odvolaný Miroslav Ševčík se do vedení národohospodářské fakulty vrátí jako proděkan pro ekonomiku. Vybrala si ho nová děkanka Adéla Zubíková, která si svůj záměr nechá v pátek posvětit od Ševčíkovi nakloněnému fakultního senátu.

Rektor vysoké školy Petr Dvořák na dotaz uvedl, že je právem Zubíkové si vybrat své proděkany. „Nicméně svým záměrem jmenovat Ševčíka proděkanem dává najevo, že důvody, kvůli kterým byl odvolán z funkce děkana, pro ni nejsou významné a zřejmě považuje jeho pokračování ve funkci proděkana pro fakultu za přínosné,“ uvedl Dvořák pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Jmenování Ševčíka navíc zřejmě nestabilizuje personální situaci, po čemž rektor volal. „Tento krok bohužel nepřispěje k řešení a uklidnění situace na Národohospodářské fakultě a velmi ztíží i samotné paní děkance naplnit její deklarovanou snahu zlepšit pověst fakulty i atmosféru jak mezi studenty, tak i zaměstnanci fakulty,“ upozorňuje Dvořák.

Zrušení celé fakulty?

Již minulý týden se rektor na zasedání Akademického senátu VŠE nechal slyšet, že pokud by se Zubíkové nepodařilo vybrat tým, který by situaci uklidnil a posílil, mohlo by to znamenat i konec celé fakulty.

„Pokud by situace měla být taková, že se jí to nepodaří a bude to pro školu znamenat další problémy nebo zátěž, tak v té chvíli tomu nemohu přihlížet a nic nedělat. Není to problém jedné fakulty, ale už celé školy. Pokud to fakulta nezvládne, tak musím já a senát konat. Když se podíváte, jaké tam jsou možnosti, tak jich tam moc není,“ vysvětlil.

Podpora fakultního senátu

K nominacím Zubíkové by se nyní měl vyjádřit fakultní senát, který je Ševčíkovi nakloněný. Jeho předseda Ján Pavlík dříve uvedl, že on i jeho kolegové jsou přesvědčeni, že rektor odvolal Ševčíka „proti vůli řádně a demokraticky zvolených zástupců naší akademické obce“ za dřívější „kritická vystoupení“.

„Z tohoto úhlu pohledu je logické, že (zřetelná) většina členů jak minulého, tak nově zvoleného senátu podporuje účast Ševčíka ve vedení fakulty v roli některého z proděkanů,“ odpověděl na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Výběr proděkanů je podle zákona o vysokých školách čistě na děkanovi, jména sice musí předložit akademickému senátu fakulty, ten se ale k návrhům pouze vyjadřuje.

Fakultní senát Akademický senát „národoshopodářů“ zůstává i po jarních volbách Ševčíkovi nakloněný. Všech šest zvolených akademiků bývalého děkana podporuje, naopak tři studenti volají po změně na fakultě.

Rektor Dvořák jemu podřízeného Ševčíka dlouhodobě kritizoval za výroky a veřejná vystoupení, které pronášel na demonstracích a politických akcích.

Snahy o jeho odvolání ale odstartovaly až poté, co se děkan 11. března loňského roku zúčastnil protestu na Václavském náměstí v Praze. Následně ho novináři vyfotografovali, jak ho vytlačují těžkooděnci ze schodů Národního muzea. Desítky lidí, které se před tím účastnily demonstrace Česko proti bídě, požadovaly sundání ukrajinské vlajky z čela budovy.

Děkan, který má za sebou několik kontroverzních momentů, dlouhodobě odmítá, že by poškozoval dobré jméno VŠE nebo fakulty, kterou vede. Na fakultě zůstává a na rektora podal kvůli odvolání žalobu. Soud odmítl v předběžném opatření Ševčíka do rozsudku vrátit do funkce, jednání ale zatím nenařídil.