Rektoři na odměnách dostávají většinou kolem tří set tisíc. Některé vysoké školy ale vyplácejí i milion

Akademický senát Univerzity Karlovy se bude zabývat loňskými mimořádnými odměnami, které dostalo vedení školy. To si rozdělilo celkem jedenáct a půl milionu korun. Na informaci vzápětí kriticky reagovali otevřeným dopisem někteří studenti a pracovníci univerzity. Milionové odměny nejsou ve vedení vysokých škol ojedinělé. Přišli si na ně například rektoři Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického nebo Vysoké školy báňské. Praha 6:20 21. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Masarykova univerzita | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Obvykle rektoři na odměnách dostávají zhruba trojnásobek svých měsíčních výplat. Vychází to z odpovědí, které Českému rozhlasu poskytlo čtrnáct z dvaceti osmi českých veřejných vysokých škol. Rektoři zpravidla berou mzdu od 110 do 180 tisíc korun měsíčně. Výši svých odměn pak odůvodňují náročností práce a velikostí institucí, které řídí.

23:09 Akademik: Management univerzity si odměny zaslouží. Adekvátnost je ale nutné posuzovat výkonem Číst článek

Rektor Masarykovy univerzity v Brně si loni na odměnách přišel na jeden milion a osm set tisíc korun. Takže na víc, než šéfka Univerzity Karlovy (ta dostala celkem 1 126 000 korun). Rektor Vysokého učení technického v Brně dostal milion. Hlava Mendelovy univerzity necelý půl milion. Rektoři Janáčkovy akademie múzických umění a Veterinární univerzity měli přes 200 tisíc. Rektorka Univerzity obrany přes 120 tisíc.

Odměny na brněnských univerzitách jsou vyšší než jinde. Odvíjí se totiž i od velikosti škol, počtu studentů, zaměstnanců nebo skladby vyučovaných oborů. Část odměn taky stanovuje ministr školství.

‚Mimořádnost práce‘

Do výše celkových bonusů může promluvit i to, jestli rektoři nemají další vedlejší činnost, tedy výzkum, výuku nebo účast na jiných projektech. To je případ rektora Vysoké školy báňské v Ostravě, který si díky další činnosti přišel na odměnách dohromady na víc než milion.

13:29 Milionové odměny pro vedení jsou v mezích, říká Králíčková. Výsměch, reaguje akademik Farkaš Číst článek

Mimořádností práce odůvodňuje odměny Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Její rektor si za minulý rok na odměnách přišel na 371 000 tisíc korun, škola v odpovědi pro Český rozhlas ale neuvedla, jestli se jedná o částku v hrubém nebo o konečnou odměnu.

Podobnou částku, v hrubém, si za svoji práci odnesl rektor Univerzity Palackého v Olomouci, toho škola odměnila 371 877 korunami. Na 306 372 korun v hrubém si v bonusech přišel rektor Slezské univerzity v Opavě.

Nejasné odpovědi

Přes čtyři sta tisíc korun si odnesl na odměnách rektor Západočeské univerzity v Plzni, tomu škola udělila 403 000 korun, také ale neuvedla, jestli se jedná o konečnou částku, nebo hrubou. Stejně tak Technická univerzita v Liberci, která svého rektora odměnila 437 000 korun.

Jihočeská univerzita rozdělila celkem 554 000 tisíc korun v hrubém mezi dva rektory, kteří se střídali loni v dubnu. Přesnou částku, kterou dostal na odměnách rektor ostravské univerzity, škola Českému rozhlasu nesdělila a uvedla pouze průměrnou měsíční odměnu, která loni činila 31 150 korun.

Bezpečnostní expert Sláma odchází z kolegia Karlovy Univerzity. Dostal zakázku po střelbě na fakultě Číst článek

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně před odpovědí požádala o doplnění, jestli jse redakce ptá na hrubou nebo čistou mzdu. Vydání informací podmínila také Univerzita Hradec Králové, která za odpověď požadovala uhrazení nákladů „mimořádně rozsáhlého vyhledávání“.

Údaje o odměnách pro vedení škol do vydání článku neposkytly pražské České vysoké učení technické, Vysoká škola ekonomická a Česká zemědělská univerzita.

Otevřený dopis

Jediná pražská vysoká škola, kde je výše odměn vrcholného managementu školy známá, je Karlova univerzita. Její rektorka Milena Králíčková si na bonusech přišla na jeden milion korun. To se nelíbilo části studentů a pracovníků školy, kteří na výši odměn reagovali otevřeným dopisem.

Výší odměn se v pátek zabývá také Akademický senát školy. „Měli bychom se soustředit na nastavení odměn do budoucna a zvýšit jejich transparentnost,“ myslí si místopředseda Akademického senátu Andrej Farkaš z Matematicko-fyzikální fakulty.

S tím ale nesouhlasí sama rektorka Milena Králíčková. „Stojím si za tím, že jsme udělali celou řadu kroků ke spravedlivějšímu odměňování uvnitř univerzity a chci v těch krocích pokračovat,“ řekla Králíčková ve čtvrtečních 20 minutách Radiožurnálu.