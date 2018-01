O zrušení ceremoniálu jsme se dozvěděli telefonem, stěžují si rektoři. 'Nic jsme neavizovali,' tvrdí Ovčáček

Rektoři vysokých škol dostanou v úterý jmenovací dekrety. V Karolinu v Praze jim je předá ministr školství v demisi Robert Plaga z hnutí ANO. Jmenování dvanácti rektorů tak nebude součástí ceremoniálu, který při této příležitosti tradičně pořádal Pražský hrad. Prezident Miloš Zeman rektory formálně jmenoval už v pondělí 29. 1. Někteří přitom uvedli, že původně dostali na úterý pozvánku na Hrad. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček to ale odmítá. Praha 11:53 30. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman byl opět zvolen prezidentem republiky. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Akademické senáty škol zvolily rektory loni na podzim, potom je schválila vláda. Prezidentská kancelář nechala jejich jmenování na poslední chvíli, přestože jedenácti rektorům z dvanácti začíná nové funkční období ve čtvrtek 1. února.

Předání jmenovacích listin navíc provázejí zmatky. Rektoři vysokých škol, které Radiožurnál oslovil, řekli, že je Kancelář prezidenta telefonicky pozvala nejprve na Hrad a pak místo akce změnila. Potvrdil to například rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička.

'Zavolala nějaká paní z Hradu'

„My jsme dostali zhruba před týdnem pozvání na Českou zemědělskou univerzitu od jakési paní z Hradu, že jmenování bude 30. ledna od 14 hodin na Hradě a zhruba 20 hodin před avizovaným ceremoniálem jsme se opět od nějaké paní opět jenom telefonem dozvěděli, že ceremoniál byl zrušen. Teprve ze sdělovacích prostředků se dozvídáme, že ceremoniál bude přesunut do Karolina,“ řekl Sklenička Radiožurnálu.

Způsob komunikace Hradu kritizuje také rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. „Pět nebo šest dnů před jmenováním jsme se telefonicky dozvěděli informaci o tom, že jmenování nebude probíhat na Hradě, o změně jsme se dozvěděli nejprve z tisku, nikoliv od hradního protokolu nebo protokolu ministerstva školství.“

Prezident Miloš Zeman na archivním snímku z roku 2014 na inauguraci rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Řádně fungující úřad by měl rektory na slavnostní akt řádně pozvat, a to písemně, nikoli telefonicky pět pracovních dní předem,“ říká rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Zatímco před čtyřmi lety obdržel písemné pozvání, tentokrát se tak stalo jen telefonicky minulý týden ve středu. „V pondělí pak ministerstvo školství rektory informovalo, že to bude v úterý odpoledne v Karolinu. Ministr školství se mě ptal na jeho zabezpečení, což jsme obratem zařídili,“ popisuje.

Ovčáček: nic jsme neavizovali

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček pro ČTK uvedl, že Hrad žádný ceremoniál neavizoval. Radiožurnálu napsal v SMS napsal, že prezident zůstává v Lánech a ve středu jmenuje na Hradě nové soudce. Potvrdil také, že dekrety rektorům předá ministr školství v demisi Robert Plaga z hnutí ANO v pražském v Karolinu.

Dosud bylo předání jmenovacího dekretu rektorovi ministrem namísto prezidenta výjimečným privilegiem pro jeho kritiky. Dneškem se to očividně stává standardem vztahů univerzit a prezidenta ve druhém prezidentském období. Nově jmenovaným kolegům gratuluji. — Mikuláš Bek (@MikulasBek) 30. ledna 2018

Pro rektora Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslava Millera není zásadní, od koho jmenování převezme. „Nejsem člověk, který příliš miluje oficiality, tak i kdyby mi ten dekret přišel poštou, tak by mě to nechalo chladným. Minimálně bych ušetřil univerzitě nějaké peníze.“

Rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima si myslí, že by se tradice kolem jmenování rektorů měly dodržovat. „Je to určité vyjádření vrcholného představitele státu ke vzdělanosti, k vysokým školám, kterých je spousta. Mladých lidí, učitelů... Takže je to vyjádření určitého vztahu, jako je jmenování generálů, soudců a podobně, které přísluší prezidentu republiky,“ řekl Zima Radiožurnálu.

Podle rektora Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Petra Oslzlého je důležité, že dekrety prezident podepsal, a nezpůsobí tak potíže v chodu univerzit.

Rektoři měli s prezidentem Zemanem v posledních letech napjaté vztahy. Podle nich znevážil akademickou obec, když odmítl podepsat jmenování tří navržených profesorů.

Nelíbilo se jim také to, že prezident kvůli osobním sporům nepozval na předávání státních vyznamenání na Pražský hrad rektory Masarykovy a Jihočeské univerzity Mikuláše Beka a Libora Grubhoffera.

Ti se proto od roku 2014 slavnostního ceremoniálu neúčastní. Ministr školství předává už několik let jmenovací dekrety také vysokoškolským profesorům. V minulosti tak někdy činil prezident, Miloš Zeman se ceremoniálu účastnit nechce.